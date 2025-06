Witter dan wit is het nieuwe normaal in de voetbalwereld. Een flitsende glimlach hoort er gewoon bij, net als een flitsende actie. Facings zijn hot en steeds meer topspelers stappen lachend, soms letterlijk stralend, de tandartsstoel uit.

Het begon allemaal bij Roberto Firmino. De Braziliaan stapte jaren geleden binnen bij Robbie Hughes, destijds clubtandarts van Liverpool en inmiddels bekend als dé tandarts van de Premier League. Firmino had een opvallend verzoek: "Heeft u iets witter dan wit?" Niet veel later verliet hij de stoel met een glimlach zo fel dat zijn teamgenoten hem Bobby Dazzlers gingen noemen, iemand die overdreven opvallend is. Die lach werd legendarisch en vooral: besmettelijk.

Hagelwitte tanden veroveren de voetbalwereld

Firmino's hagelwitte glimlach bleek het startschot van een ware revolutie. Binnen de kortste keren volgden zijn teamgenoten. Philippe Coutinho boekte een behandeling in dezelfde week, Sadio Mané zat de zomer erop in de stoel, en zelfs trainer Jürgen Klopp liet zich verleiden. Hij vroeg, volgens Hughes, zelfs om 'een tint lichter dan Bobby's'. Binnen twee seizoenen was het hele Liverpool-gebit opgefrist, gepolijst en klaar voor de spotlights.

Maar de trend bleef niet bij Engeland. Cristiano Ronaldo had zijn glimlach jaren eerder al laten perfectioneren: eerst een beugel, toen bleken en uiteindelijk een complete upgrade met glanzende facings. Neymar, Enzo Fernández, Rodrigo, Ciro Immobile en Nicolò Zaniolo deden er later nog een schepje bovenop. Van op maat gemaakte kleuren tot hoektand-correcties en tandvormen die oplichten als stadionlampen.

De glimlachhype bereikt Nederland

In Nederland zagen we onlangs Brian Brobbey met een opgefrist gebit voorbijkomen. De Ajax-spits kreeg in één dag zogeheten 'Funky White Premium composietfacings' aangemeten. De ingreep werd gedeeld op het Instagram-kanaal van de kliniek, zoals het een moderne make-over betaamt: eerst de ingreep, dan de reveal. De glimlach? Niet te missen.

In het profvoetbal draait het al lang niet meer alleen om wat je op het veld laat zien. Ook je uitstraling telt mee, en een flitsend gebit is daar inmiddels duidelijk onderdeel van. Wie er nog volgt? Kijk bij de start van het nieuwe seizoen maar goed wie er recent in de tandartsstoel heeft gezeten.