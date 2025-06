Sylvie Meis deelt regelmatig flarden uit haar privéleven via Instagram, maar wie goed oplet ziet een opvallend terugkerend thema in haar posts: een bepaalde jongeman staat steevast centraal. In een nieuwe story maakt de presentatrice en model met een knipoog duidelijk waar de meeste gesprekken tijdens haar vaste etentjes écht over gaan.

Donderdagavond schoof Meis aan bij Il Cantuccio, een stijlvol Italiaans restaurant in Hamburg, samen met twee vrouwen die duidelijk tot haar vertrouwde kring behoren. Een van hen is Doerte Bar, jarenlang een vertrouwd gezicht in haar huishouden en bekend als de voormalige nanny van haar zoon Damian van der Vaart. De andere vrouw lijkt eveneens iemand uit haar nabije omgeving.

Damian blijft gesprek van de dag

Wat de dames precies bespreken tijdens hun vaste etentjes? Daarover is Meis heel duidelijk. In het bijschrift bij de foto grapt ze: "We gaan iedere drie maanden uit eten om bij te kletsen. Ons hoofdonderwerp: Damian van der Vaart", doelt ze op haar 18-jarige zoon, die nog altijd hét gesprek is bij zijn moeder.

Dat Damian belangrijk voor haar is, blijkt al langer uit de vele social media-updates die Meis met haar volgers deelt. Omdat ze zelf veel in Duitsland werkt en haar zoon in Nederland voetbalt, zien ze elkaar niet dagelijks. Juist daarom grijpt Meis elk moment aan om over hem te praten. Of het nu gaat om voetbalmomenten, verjaardagen of vakanties: haar zoon is zelden ver weg.

Sylvie opnieuw gelukkig in de liefde

Naast haar rol als trotse moeder, lijkt Meis zelf ook weer gelukkig in de liefde. In een interview met de Duitse zender RTL bevestigde ze onlangs haar relatie met de 34-jarige ondernemer Patrick Gruhn. Toen haar op een persmoment werd gevraagd naar de geruchten, probeerde ze nog kort te ontwijken, maar ze gaf uiteindelijk toe. "Ik ben heel erg gelukkig." Dat geluk was ook af te lezen van de beelden, waarop Meis en Gruhn onafscheidelijk leken.

Gruhn is dertien jaar jonger dan Meis en verdiende zijn vermogen als tech-ondernemer en cryptohandelaar. Hij is de zoon van de beroemde Berlijnse nachtclubeigenaar Rolf Eden, die in zijn tijd bekendstond als de Duitse 'playboy'. Gruhn en Meis werden de afgelopen twee jaar al geregeld samen gespot, maar de presentatrice hield haar privéleven na de scheiding met Rafael van der Vaart grotendeels buiten de schijnwerpers. Tot dit moment.

Rafael van der Vaart bezorgd over plezier in het voetbal

En wie zijn vader is, zal niemand ontgaan zijn. Rafael van der Vaart sprak onlangs in Sportnieuws.nl’ haar eigen Padelpraat openhartig over zijn zoon en het veranderende voetbalklimaat. "Ik heb een paar wedstrijden van hem gezien. Ik zeg: mogen jullie wel lachen? Mag je lachen?", aldus de oud-international, die zich zorgen maakt over het gebrek aan plezier bij jonge spelers. "Ik stoor me er nog steeds aan", vervolgt Van der Vaart zijn relaas. "Jonge jongens. Ze voetballen op De Toekomst, je ziet die ArenA liggen. Speelsheid, een hakkie, het plezier. Niks meer."