Olivia Smart en Jean-Luc Baker stonden tijdens de Olympische Winterspelen in Peking in 2022 nog tegenover elkaar, maar stappen nu het huwelijksbootje in. Op Valentijnsdag ging Baker op één knie voor de kunstschaatsster.

Zowel Smart als Baker deed mee aan het kunstschaatsen in Peking. De Brits-Spaanse Smart eindigde toen op de achtste plaats. Baker, die in 2018 in Pyeongchang nog brons pakte, kwam niet verder dan een elfde plaats.

In Milaan deed Baker niet meer mee, mede vanwege blessures, maar Smart wel. Samen met haar koppelpartner Tim Dieck werden ze negende, maar daags later kreeg ze alsnog eremetaal. Op Valentijnsdag ging Baker op één knie voor Smart en in tranen zei ze ja. "Jij bent het altijd al geweest", plaatst het koppel bij hun foto's op Instagram.

Jarenlang bevriend

Smart en Baker waren al jarenlang bevriend voordat zij een relatie kregen. Smart was eerder nog in een relatie met een ander, toen Baker zijn ware gevoelens voor haar uitte. "We zijn nu eigenlijk al zo'n 11 à 12 jaar beste vrienden", vertelt Baker in een filmpje dat geplaatst is door het officiële account van de Olympische Spelen.

"Ik weet nog dat ik mij niet comfortabel genoeg voelde om op haar trouwdag te zijn als toeschouwer", vervolgt Baker. "Ik zou niet met mezelf kunnen leven als zij niet wist wat ik voor haar voelde." Nadat zij beiden actief waren in Peking, besloot de Amerikaan om het haar te vertellen.