Het Nederlandse kunstschaatskoppel Michel Tsiba en Daria Danilova schreven zondagavond historie op de Olympische Spelen door als eerste ooit TeamNL te mogen vertegenwoordigen op de korte kür. Hun optreden verliep vlekkeloos, maar de internationale jury was bikkelhard in Milaan.

Kunstrijders Michel Tsiba en Daria Danilova zijn op de Olympische Spelen na de korte kür uitgeschakeld. Het Nederlandse paar kwam in de Milano Ice Skating Arena tot een score van 64,07 punten, een persoonlijk record. Daarmee eindigden ze als zeventiende. Alleen de eerste zestien van de negentien deelnemende koppels mogen maandag de vrije kür schaatsen. Zij waren snel aan de beurt en zagen het ene na het andere koppel hen voorbij steken. Lang hoefden ze maar één koppel nog achter zich te laten om door te mogen, maar dat was ze niet gegeven.

Eerste kunstrijpaar ooit voor TeamNL

De 23-jarige Danilova en 28-jarige Tsiba waren het eerste kunstrijpaar ooit dat voor Nederland in actie kwam op de Spelen. De kunstschaatsers hadden niet voldaan aan de nationale eis om zich te kwalificeren, maar directeur topsport André Cats van sportkoepel NOC*NSF willigde het verzoek van schaatsbond KNSB in om Tsiba en Danilova alsnog aan te wijzen. De twee hebben zijn buiten het ijs ook een liefdeskoppel met elkaar.

Kleine en grote verschillen

Het Franse koppel Camille Kovalev en Pavel Kovalev eindigde met 64,65 punten als zestiende. Minerva Fabienne Hase en Nikita Volodin uit Duitsland deden het met 80,01 punten het beste in de korte kür.

Vooraf goede hoop

De in Rusland geboren Danilova en Tsiba, zoon van een Russische vader en een Oekraïense moeder, hadden goede hoop zich in Milaan voor de vrije kür te plaatsen. "De laatste vier WK's zijn we altijd wel binnen de top 16 geëindigd op de korte kür. Alleen is hier echt wel een sterk deelnemersveld. We hebben er wel vertrouwen in dat als wij gewoon ons ding doen, we erbij zitten. Dat niveau hebben we", sprak Tsiba zaterdag nog na de training. Zijn hoop kwam echter niet uit.