De Champions League staat volgens Chris Woerts aan de vooravond van een grote transformatie en dat heeft ook gevolgen voor de VriendenLoterij Eredivisie. In de podcast De Maaskantine van Sportnieuws.nl spreekt de sportmarketeer klare taal: de Europese competitie zal binnen tien tot vijftien jaar veranderen in een wereldcompetitie. "Je zult zien dat de lokale competities minder relevant worden", stelt Woerts.

Woerts voorspelt dat clubs uit Saudi-Arabië en Amerika een sleutelrol zullen spelen in de revolutie van het miljardenbal. “Al Nassr gaat straks zeggen tegen de UEFA: leuk hoor dat wij in de Aziatische Champions League spelen, maar we willen gewoon in de echte Champions League spelen in Europa. Wat kost dat?” Volgens Woerts is het grote geld uit deze regio’s niet te negeren en zal de druk op de UEFA toenemen. “Geloof mij nou maar, het is over tien à vijftien jaar een wereldcompetitie", stelt hij.

Hij vergelijkt deze mogelijke ontwikkeling met het WK voor clubs van de FIFA en ziet hierin een parallel. “De Champions League is nu nog heel Europees georiënteerd, maar het grote geld van clubs uit Amerika en het Midden-Oosten gaan dadelijk zoveel druk uitoefenen op de UEFA…", voorspelt de voormalig commercieel directeur van Feyenoord.

'Hetzelfde met het Eurovisie Songfestival'

Woerts gelooft dat technologische ontwikkelingen de weg vrijmaken voor deze veranderingen. Hij wijst daarbij op de vooruitgang bij luchtvaartmaatschappijen. “Dadelijk kun je drie uur winnen als je naar New York gaat. Dan is het tijdverschil niet relevant meer. Dan zegt de UEFA vanzelf: oké, we gaan ‘buitenlandse’ clubs toelaten in de Europese toernooien. Eigenlijk hetzelfde als met het Eurovisie Songfestival, waar bijvoorbeeld ook Australië meedoet."

Deze globalisering zou echter niet zonder gevolgen zijn voor de lokale competities, zoals de Eredivisie. Host Robert Maaskant vraagt zich af of de Nederlandse competitie gevolgen gaat ondervinden. "Je zult zien dat de lokale competities, de kleinste competities, minder relevant worden. Maar nog steeds blijft een competitie in een land dominant, want in Europa kunnen maar een beperkt aantal teams meedoen", nuanceert Woerts.

'KNVB is vijand van de Eredivisie'

Woerts benadrukt dat de Nederlandse Eredivisie een sterke eigen positie moet behouden om relevant te blijven. Hij haalt zijn eigen ervaringen als directeur bij de Eredivisie CV aan. "Toen riep ik altijd: jongens, we hebben één vijand en dat is de KNVB. Die concurreren namelijk met het Nederlands elftal met onze tv-rechten, merchandising en sponsorships. Daarom moet de Eredivisie een sterke eigen positie hebben. Daarom heb ik destijds een centraal marketingmodel ontwikkeld met Amstel, Unit4 en Plus Supermarkten, om zelfstandig te worden."

"Daarom zijn we ook ooit met Eredivisie Live begonnen, om niet afhankelijk te zijn van de kabelaars. Je moet wel elke keer een stap vooruit denken. Maar ik blijf wel van overtuigd, ondanks die globalisering en ondanks het feit dat Europa steeds belangrijker wordt, de Keuken Kampioen Divisie en de Eredivisie de basis blijft. En de supporters identificeren zich met hun lokale club", licht hij toe.

Verkleining van Eredivisie

Woerts ziet nog een andere mogelijke ontwikkeling binnen de Nederlandse competitie: een verkleining van het aantal clubs. "Op termijn is achttien clubs te veel, zoals we ook in de jaren 60, 70 een uitfasering hebben gehad van clubs. Dat gaat dadelijk weer gebeuren in Nederland. Ik denk dat zestien clubs een heel mooi getal is voor Nederland. Dan heb je genoeg wedstrijden, bekercompetitie erbij en Europese wedstrijden", besluit Woerts.

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Chris Woerts op bezoek. De commercieel gigant en zelfbenoemd allesweter spreekt over zijn tijd bij Feyenoord, Sunderland, Coca Cola en Heineken. Geeft zijn mening over Robin van Persie en hoe Feyenoord met Mario been om gaat.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt verder de evolutie van de Champions League naar voren. Chris Woerts verwacht grootse veranderingen, die even later ook in de Eredivisie te zien zullen zijn. Ook spreekt hij over zijn rol bij Vandaag Inside en de cultuur die daar heerst. Afsluitend deelt Woerts een groots politiek plan voor de sportsector.