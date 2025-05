'Patiënt' Gordon wordt aangepakt bij Vandaag Inside na veelbesproken uitzending: 'Wil je mijn eerlijke mening?'

Woensdagavond werd in de uitzending van Vandaag Inside teruggeblikt op de tafelgast van een dag eerder. Toen was veelbesproken zanger Gordon te zien in het programma. Zijn aanwezigheid viel niet bij iedereen in de smaak.

Tafelgast Albert Verlinde, de vervanger van René van der Gijp op woensdag, heeft gekeken naar de uitzending met Gordon. "Wil je mijn eerlijke mening?", vraagt hij aan presentator Wilfred Genee. "Ik vond het amusant en Gordon kon zich van zijn goede kant laten zien aan het publiek. Maar ik had wel iets meer tegengas verwacht aan tafel."

Zo ging het er in de uitzending van dinsdag over dat de zanger in het verleden vaak 'gepest' werd in het praatprogramma. Daar was hij niet van gediend en Gordon zou zelfs gedreigd hebben naar de politie te stappen. "Daar mag je hem best mee confronteren", vindt Verlinde.

Veelbesproken Gordon doet boekje open over opmerkelijke band met voormalig Ajax-trainer: 'Dat zal nog wel komen' Zanger Gordon heeft zich in Vandaag Inside uitgesproken over zijn opmerkelijke band met voormalig Ajax-trainer Francesco Farioli. Hij lijkt zelfs meer te weten over de toekomst van de Italiaan, die zijn vertrek uit Amsterdam aankondigde. Gordon vindt het jammer dat Farioli de stad verlaat.

Verslavingen

Vervolgens haalt hij Gordon nog meer door het slijk. "Over die verslavingen hè", begint de musicalproducent. "Hij vertelt dat hij in een kliniek is afgekickt en zegt vervolgens vrolijk dat hij nog wel eens wat gebruikt. Iedereen weet: als je verslaafd bent geweest, kun je niet één of twee keer drinken of drugs gebruiken."

Daar hadden ze aan tafel wel wat van mogen zeggen, is de mening van Verlinde. Maar Genee ziet dat anders. "Het is zijn eigen probleem." "Ik had het wat spannender verwacht", besluit Verlinde.

Vandaag Inside stopt er voor lange tijd mee: zware tijden voor fans Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee De laatste dagen van Vandaag Inside is in gegaan. Fans van René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee moeten hierna op een andere manier naar hun idolen kijken of luisteren, want VI wordt de komende maanden vervangen door De Oranjezomer.

'Shownieuws'

Derksen noemt Gordon een 'vriendelijke jongen'. "Hij heeft platte humor en dat past hier aan tafel", zegt de bromsnor. "Ik had ook helemaal geen bezwaar tegen zijn komst, maar als ik hier dan naast hem zit en hem aankijk denk ik: zit ik in Shownieuws?"

"Hij gaat dus niet iedere week hier zitten, begrijp ik", zegt Verlinde vervolgens. "Je hoeft je geen zorgen te maken", reageert Genee.

Serieuze twijfels bij vervanger geopereerde Hélène Hendriks: 'Hij heeft dat niet' René van der Gijp, Johan Derksen en Wilfred Genee zijn bezig aan hun laatste paar uitzendingen van Vandaag Inside voordat ze volgende week kunnen gaan genieten van hun zomerstop. Het markante trio zou eigenlijk vervangen worden door Hélène Hendriks, maar door een operatie neemt Johnny de Mol tijdelijk haar plek in. Van der Gijp ziet het somber in voor hem.

'Patiënt'

Gerard Joling, die lange tijd een duo vormde met Gordon, geeft volgens de mannen aan tafel een hele andere chemie in het programma. "Bij Gordon heb je soms toch het idee dat het een beetje een patiënt is." Die opmerking van Derksen leidt tot veel gelach in de studio. "Had dat dan gisteren meteen tegen hem gezegd", zegt Genee.

Er was erg veel aandacht voor de uitzending met Gordon. Volgens Derksen stonden veel journalisten buiten de studio te wachten. "Hij heeft een charmeoffensief kunnen houden", vindt Derksen.