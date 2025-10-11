Ook bij Vandaag Inside loopt de verkiezingskoorts op. Nederland mag op woensdag 29 oktober 2025 stemmen voor de Tweede Kamer. In het kader van de verkiezingen zou PVV-politicus Geert Wilders de show bezoeken. Zijn komst is nu onzeker geworden.

Wilders zou vrijdag 17 oktober 2025 aanschuiven bij presentator Wilfred Genee en de oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen. Maar de Limburgse politicus, die er in de peilingen uitstekend voor staat, kondigde vrijdagavond aan dat hij voorlopig staakt met campagne voeren. Dat zet zijn aanwezigheid bij Vandaag Inside op losse schroeven.

Derksen zei in de uitzending van vrijdag dat het nog onzeker is wat Wilders gaat doen. Wel verwacht hij dat de politicus besluit toch te komen. "Bij ons kan hij zijn boodschap kwijt", zo schat Derksen in. Eerder deze week was lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA te gast. Ook JA21-kopstuk Joost Eerdmans schoof aan.

Aanslag

Wilders schrijft op X dat hij voorlopig zijn campagne opschort, nadat bekend was geworden dat ook hij doelwit zou zijn van een aanslag door Belgische jihadisten. Hij schrijft dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) aan hem heeft bevestigd dat hij doelwit was. Volgens de NCTV is er nu geen sprake meer van een dreiging, "maar ik heb hier zelf een slecht gevoel bij en dus schort ik al mijn campagneactiviteiten voorlopig op", aldus Wilders op X.

De NCTV heeft mij zojuist bevestigd dat ik, door de gisteren gearresteerde verdachten van de verijdelde aanslag op de Belgische premier, ook ben genoemd als doelwit.



Dit is niet de eerste keer dat mij dit in 21 jaar bedreiging en beveiliging overkomt, maar iedere keer opnieuw… — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 10, 2025

Wilders zou het aanstaande zondag in het RTL Verkiezingsdebat opnemen tegen Henri Bontenbal (CDA), Frans Timmermans (GroenLinks-PvdA) en Dilan Yeşilgöz (VVD). Ook daar is hij niet aanwezig.

Afwezig

Eerder vrijdag was de PVV-leider al afwezig bij het NOS-Radiodebat, omdat hij naar eigen zeggen toen nog liet uitzoeken of hij inderdaad doelwit zou zijn. Op het aanbod om alsnog telefonisch mee te doen met het radiodebat, ging hij volgens de NOS niet in.

De Vlaamse zender VTM meldde vrijdag dat Wilders, net als de Belgische premier Bart De Wever, gevaar zou lopen. Er zijn drie verdachten gearresteerd, van wie één later werd vrijgelaten. Voordat bekend werd dat Wilders doelwit was van de Belgische terreurcel, zegde hij ook al af voor zijn verkiezingsinterview met Nieuwsuur en voor het tweede verkiezingsdebat van RTL.