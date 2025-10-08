Tijdens de meest recente aflevering van Vandaag Inside moest Johan Derksen iets van het hart. Hij was behoorlijk verbaasd over uitspraken die Wilfred Genee had gedaan. Het was voor 'De Snor' reden om Genee live in de uitzending te confronteren, waardoor de presentator kleur moest bekennen.

"Hey Wilfred, ik wil wat aan je vragen", valt Derksen midden in de uitzending plots met de deur in huis. Hij had immers de podcast van Genee, Zolang het leuk is, beluisterd en daar was hem iets ter oren gekomen. "Ik was heel erg verbaasd dat jij toch in je maag zat met hoe Talpa zich opstelt en ik proefde zelfs een heel voorzichtige sollicitatie naar RTL."

Genee bedoelde het niet zo

Genee schept meteen duidelijkheid: "Totaal niet, echt absoluut niet. Zo is het niet bedoeld." Het is wel zo dat presentator ambitieus is en dolgraag een interviewprogramma wil maken bij Talpa. Die kans heeft hij echter nog niet gekregen. "Jullie weten dat ik dat graag wil, maar ik wil absoluut niet weg. Dat wordt dan weer geframed, zoals dat zo mooi heet."

Daarmee waren de zorgen van Derksen nog niet voorbij. Hij schrok namelijk van een andere uitspraak van Genee. "René en ik zijn onszelf hier, wij zijn net zo ordinair zoals wij echt zijn. Jij zei dat je hier een rol speelt. Dat heb ik nooit zo gevoeld."

Ook dat wil Genee meteen nuanceren. Hij wijst daarbij eerst naar Van der Gijp. "Ik denk dat we allemaal een uitvergroting van onszelf zijn op TV. Ik denk niet dat jij de hele dag door aan het lachen bent of grappen maakt. Jij (Johan, red.) bent ook niet de hele dag mensen aan het beledigen. Eigenlijk ben jij een heel aardige man."

Vandaag Inside is dagtaak voor Derksen

Na wat grappen en grollen tussendoor wil Genee toch even aanstippen dat zijn 'irritante gedrag' goed werkt voor het programma. Daar kunnen de anderen zich in vinden, Derksen snapt echter niet waar Genee de energie vandaan haalt om zoveel dingen naast Vandaag Inside te doen. "Als wij dit programma iedere dag hebben, het is voor mij écht een dagtaak. Ik doe er wat kleine dingetjes bij, maar een echt programma er bij zou ik niet kunnen opbrengen."

Hele dag door racen

Genee ziet dat anders. "Ik heb daar minder last van. Ik vind het leuk om veel dingen op een dag te doen. Vandaag heb ik de hele dag in Leeuwarden gezeten. Dan pik ik een voetbalwedstrijdje van mijn zoon mee en dan race ik hier naartoe."

De conclusie van Genee is hoe dan ook duidelijk: hij wil absoluut niet weg bij Vandaag Inside en is 'vanuit de grond van zijn hart' ontzettend blij met Derksen en Van der Gijp. De Snor sluit het onderwerp af met een grap: "Waarom krijg je nou zo'n lange neus?"

Boris Becker te gast

De aflevering stond verder vooral in het teken van een andere hoofdrolspeler: Boris Becker was namelijk te gast. De Duitse tennislegende (57) zat aan de bar vanwege een boek over zijn leven. Daarin gebeurde immers het nodige. Hij won als 17-jarige Wimbledon en pakte ook olympisch goud, maar kende daarnaast diepe dalen. Zo strandde er twee huwelijken én zat hij in 2022 acht maanden in de gevangenis.

Met de 57-jarige Duitser gaat het sindsdien gelukkig een stuk beter. Dat komt mede door zijn nieuwe vrouw. In Vandaag Inside vertelde hij vol trots over zijn 23 jaar jongere geliefde Lillian de Carvalho Moneteiro. Met haar verwacht Becker ook een kindje. "Echt een liefdesverhaal", zo omschrijft hij het zelf.