In Vandaag Inside was woensdagavond een wereldster te gast: tennislegende Boris Becker schoof aan om te praten over zijn leven vanwege zijn nieuwe boek. Johan Derksen, Wilfred Genee en Rene van der Gijp moesten daarom bijna een hele aflevering in het Engels praten vanwege hun Duitse gast. Daar had Merel Ek een dag later de grootste lol om.

Ek was the day after te gast in het praatprogramma. Uiteraard had de politiek verslaggeefster woensdag gekeken naar hoe Becker ontvangen werd door Vandaag Inside. "Ik heb zo gelachen", brengt ze uit. Vooral dat het veertig minuten lang in het Engels moest, zorgde voor hilariteit bij Ek.

'Niet zo slecht als Erik ten Hag'

"Het was heel leuk, ik vind dat jullie het redelijk deden", zo vervolgt ze. Dat het Engels van Erik ten Hag en Louis van Gaal geregeld werd bekritiseerd, was ze echter niet vergeten. "Het deed me denken aan wat voetbalcoaches. Maar het was niet zo slecht als Erik ten Hag."

Tekortkoming van René van der Gijp

Nadat Ten Hags Engels de revue weer passeert, ontkomen ook de heren aan tafel er niet aan. Er worden flink wat fragmenten vertoond van Genee, Van der Gijp en Derksen die behoorlijk steenkolenengels praten met Becker. Van der Gijp hoort niets nieuws. "Ik weet mijn tekortkomingen, Wilfred."

Dat weet hij al lange tijd, want lang geleden kreeg hij al een ultieme kans in het Engels. "Tien jaar geleden ben ik best vaak benaderd om in het Engels commentaar te geven bij voetbalwedstrijden. Dat was voor Eurosport." De ex-topvoetballer wilde daar echter niets van weten. "Ruud Gullit zei 'doe dat nou, dan gaan we samen. Dat is leuk.'"

Gijp durfde het niet aan. '"Maar Ruud, ik kan het niet'. Ik doe het eerst in het Nederlands en dan ga ik het pas vertalen. Becker heeft dat niet, Ruud kan het ook gewoon. Ik kan dat niet."

Wie wordt de volgende?

Hoe dan ook: de heren vonden het geweldig dat een sportlegende in hun studio was. "Binnenkort komen er weer wat van die grote jongens?", zo vraagt Genee hoopvol. Van der Gijp heeft er eentje bovenaan zijn lijstje staan. "De enige die ik zou willen hebben is Bjorn Borg, die komt ook met een boek. Maar ik weet niet of hij naar Nederland komt."