Rafael van der Vaart was begin deze week internationaal nieuws door zijn vermeend racistische opmerking over Japanse voetballers. Vervolgens ging de oud-topvoetballer diep door het stof. Toch heeft de ontstane ophef geen directe gevolgen voor zijn werkzaamheden bij de NOS.

Van der Vaart raakte zondag na de analyse van de wedstrijd Nederland - Japan in opspraak door een uitspraak over de Japanse spelers. Die leken volgens hem 'allemaal op elkaar'. Van der Vaart zag de ernst al snel in en voegde er direct aan toe dat het een grapje betrof. "Ik durf bijna niets meer te zeggen", zei hij. Met name internationale media pikten het onderwerp op en online werd de oud-international racisme verweten.

Terugkeer op TV

Woensdag bood Van der Vaart in een schriftelijke verklaring die in handen is van het Amerikaanse magazine The Athletic excuses aan. "Ik kan begrijpen dat sommige mensen mijn woorden als kwetsend hebben ervaren. Daar heb ik heel veel spijt van. Als ik mensen heb gekwetst met mijn opmerking, dan bied ik mijn excuses aan", liet hij onder meer optekenen.

NOS Sport-hoofdredacteur Xander van der Wulp reageerde woensdag in Het Mediaforum op NPO Radio 1 op de verklaring van Van der Vaart. "Goed dat hij zelf ook ziet dat hij deze signalen serieus moet nemen", zei hij. Van der Wulp besloot bovendien dat zijn analist gewoon weer mag terugkeren voor het volgende duel van het Nederlands elftal.

Zijn opmerkingen hebben dus geen gevolgen voor zijn werkzaamheden bij de NOS. Van der Vaart is volgens afspraak zaterdag tijdens de wedstrijd Nederland - Zweden weer te zien als analist.

'Beter opletten'

Oud-trainer Robert Maaskant meende eerder in de WK-podcast van Sportnieuws.nl dat Van der Vaart wel wat beter op zijn woorden moet letten. "Ik vind best wel dat je iets mag zeggen", aldus Maaskant. "Maar er zijn sommige dingen waar je wel over moet nadenken. Van der Vaart is een wereldgozer. Ik kan enorm om hem lachen, maar ik vind ook dat hij moet beseffen dat hij op nationale tv is."

Bekijk hier de volledige aflevering van de WK-podcast

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