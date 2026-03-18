Dennis te Kloese is al enige tijd de kop van jut binnen Feyenoord. De algemeen directeur van de Rotterdammers krijgt veel kritiek en ontving zelfs diverse doodsbedreigingen. Daar spreekt Te Kloese zich nu voor het eerst over uit.

Feyenoord verkeert al weken in een slechte vorm en daardoor moeten directeur Dennis te Kloese en trainer Robin van Persie het behoorlijk ontgelden. De normaal zo trouwe Rotterdamse achterban sprak zich publiekelijk al meermaals uit tegen het tweetal. Te Kloese kreeg zelfs te kampen met doodsbedreigingen.

Doodsbedreigingen

De situatie rond de algemeen én technisch directeur van Feyenoord kwam in een stroomversnelling begin februari. Toen verloren de Rotterdammers kansloos met 3-0 van koploper PSV. Op dat moment werd zelfs het telefoonnummer van de 51-jarige bestuurder online gedeeld. Het leidde tot een stortvloed aan haatdragende berichten en dus doodsbedreigingen. Daardoor bleef Te Kloese zelfs even thuis uit veiligheid.

"Het zou een beetje te stoer zijn om te zeggen dat het mij helemaal niks doet", zo vertelt Te Kloese over de doodsbedreigingen in gesprek met ESPN. "Als het heel persoonlijk wordt en het naar bedreigingen gaat, zowel persoonlijk als richting familie, dan zit daar een grensoverschrijdend iets in. Daarom wilde ik het ook publiek maken en mijn naam eraan hangen. Want ik weet dat het ook bij andere clubs speelt."

Kritiek

Hij snapt maar al te goed dat er veel kritiek vanuit de fans op de resultaten komt en vindt bovendien dat iedereen zijn mening mag geven. "Daar zijn natuurlijk gewoon interne processen voor en daar moeten mensen over oordelen", vertelt Te Kloese daarover. "Maar dat je vanuit je eigen club bedreigingen ontvangt en dat ook doorwerkt naar familie. Ik denk dat dat absoluut niet hoort."

Krediet

Wel hoopt de ervaren bestuurder op wat meer krediet van de achterban, vooral ook door de eerder behaalde resultaten. "We zijn kampioen geworden, we hebben de beker gewonnen, we hebben de Johan Cruijff Schaal gewonnen en we hebben twee keer de Champions League gehaald."

Te Kloese hoopt in ieder geval dat Feyenoord het seizoen nog goed kan eindigen. "We moeten de komende weken met zijn allen achter onze spelers staan om het seizoen positief af te sluiten. In ieder geval met kwalificatie voor de Champions League", besluit de directeur op positieve noot. Om de doelen te bereiken, heeft hij de staf aangevuld met de ervaren Dick Advocaat.