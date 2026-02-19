De Winterspelen hebben zoals gebruikelijk al een mix van adembenemende triomfen en hartverscheurende nederlagen opgeleverd. Maar woensdagochtend kon er iets nieuws van de bingokaart, met dank aan een onverwachte viervoeter.

Het spektakel vond plaats tijdens de kwalificatiewedstrijden teamsprint langlaufen voor vrouwen in Tesero, toen een hond op de piste verscheen en een aantal deelnemers achtervolgde. De viervoeter leek vooral onder de indruk van de camera en ging er gretig achteraan. Maar die aandacht vervloog snel toen skiesters uit Kroatië en Griekenland passeerde.

Vrees voor beet

De Zweedse langlaufster Jonna Sundling vond de aanwezigheid van de hond wel schattig. Dat vertelde ze in de pers nadat ze zich als eerste kwalificeerde. Haar concurrente Astrid Øyre Slind hing de lolbroek uit. "Een hond is mijn minste probleem, een Zweedse mijn grootste", grapte ze over Sundling.

Beelden: Eurosport/HBO Max

De Kroatische Tena Hadzic kon er minder om lachen. "In eerste instantie dacht ik dat het een wolf was en dat ik hallucineerde door de zware race. Hij was enorm groot en toen ik erlangs ging, was ik bang dat hij me zou bijten", bekende ze. "Het feit dat hij überhaupt op de baan terechtkwam, is niet best. Voor mij is het geen ramp, omdat ik niet voor een medaille strijd. Maar als dat in de finale was gebeurd, waar medailles op het spel staan, had het gevaarlijk kunnen zijn."

Griekse dankzij hond beroemd

Konstantina Charalampidou, die als laatste eindigde, was vrolijker gestemd: "Gelukkig gedroeg hij zich heel goed. Hij volgde de camera op het rechte stuk naar de finish, was schattig en heeft de race gelukkig niet verstoord. Het was grappig. Hij liet me de race even vergeten, want die was niet best. Dankzij hem ben ik nu beroemd, dus ik moet hem bedanken."

Zijn baasje verklaarde dat de tweejarige Nazgul was ontsnapt. "Hij is gewoon verdwenen, weggelopen. Het is een heel lieve hond. Heel eigenwijs, heel lief en heel sociaal. Hij zoekt altijd contact", vertelde hij bij VG. Rapper Snoop Dogg, die op de Spelen is als coach van de Amerikaanse ploeg, heeft er een schattige concurrent bij.