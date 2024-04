Vermeend racisme van Johan Derksen zorgt voor dik honderd klachten bij meldpunt discriminatie

Johan Derksen kwam met veel uitspraken weg de afgelopen jaren, maar nu heeft de tv-persoonlijkheid echt de problemen op z'n hals gehaald. Flink wat mensen vinden wat de oud-voetbalanalist dinsdagavond zei, 'puur racisme'. Het slachtoffer van zijn opmerking én Derksen zelf hebben gereageerd.

Derksen meende tijdens Vandaag Inside wat te moeten zeggen over de afkomst van PvdA-kamerlid Habtuma de Hoop. Hij is weliswaar geadopteerd, maar is door en door Fries. De politicus komt op voor de Friese taal. Dat schoot bij Derksen in het verkeerde keelgat. "Iemand die in Friesland geboren is, heeft het recht om daar over te praten. Hij is toch geen Fries? Kom op zeg. Ik ben toch ook geen Surinamer?", zei Derksen live op televisie.

'Flauwekul van Derksen'

De Hoop reageerde woensdagochtend op de uitspraken van Derken over hem. Op X nam de PvdA'er, die in Ethiopië werd geboren en al na acht maanden werd geadopteerd door Friese ouders, een filmpje op. Daarin zei hij 'geen tijd te hebben voor die flauwekul' van Derksen. "Ik ben opgegroeid in Friesland, als kind van twee Friese ouders, ik ben opgegroeid met kaatsen en schaatsen en de minder leuke dingen die horen bij het leven op de boerderij. Ik ben de politiek ingegaan omdat ik andere jonge mensen kansen wil geven. Eigenlijk heb ik niet zoveel tijd en zin in deze flauwekul."

Laat je niet vertellen wie je bent of waar je thuis hoort. Nooit, door niemand. Ik ben Fries en daar ben ik trots op. En verder ga ik vandaag gewoon weer aan het werk. pic.twitter.com/MoX8Hin8qY — Habtamu de Hoop (@HabtamudeHoop) April 10, 2024

'Waar maken de mensen zich druk om?'

Derksen zelf heeft bij het Algemeen Dagblad ook gereageerd op zijn eigen uitspraken. Hij vindt de kritiek, zoals wel vaker, 'schromelijk overdreven'. "Wat je ook zegt tegenwoordig, er wordt altijd wel racisme bij gehaald, of antisemitisme of homofobie. Je hebt er nog één op de Nederlandse tv die zegt wat hij ervan vindt, en die is dan de lul. Waar maken de mensen zich druk om? Maar ik ben er altijd heel makkelijk in: het interesseert me niets en ik aanvaard alle consequenties", zegt Derksen tegen het AD.

'Wat een onzin'

Derksen vindt dat zijn uitspraken niks met racisme te maken hebben. "Wat een onzin. Hier stond geen geboren Fries te praten, maar mijn punt was dat ik het belachelijk vind dat er in een tijd dat er zoveel bezuinigd moet worden 18 miljoen euro naar de Friese taal gaat. Dat vind ik iets voor de provincie Friesland, een regionaal thema."

Boze reacties: 'Puur racisme'

Maar heel veel andere Nederlanders vinden het wél racistisch wat Derksen zei. Diverse politici van verschillende partijen scharen zich allemaal achter De Hoop. PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans vindt dat het racisme gestopt moet worden. D66-voorman Rob Jetten noemt het 'puur racisme op nationale tv'. Veel meer mensen reageren. Check de tweets hieronder.

'Weg met het racisme van Vandaag Inside'

RTL sprak ook CDA-politicus Hugo de Jonge naar zijn reactie. Die zei: "Schaamteloos, het soort alledaags racisme waar te veel mensen alle dagen mee geconfronteerd worden." Voormalig PvdA-leider Lodewijk Asscher vindt dat 'het racisme van Vandaag Inside weg moet'.

Meldpunt discriminatie

Bij het meldpunt Discriminatie.nl zijn er woensdagavond rond de 130 klachten ingediend tegen de uitspraken van Derksen. Het landelijk meldpunt overweegt aangifte te doen tegen derksen. De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme (NCDR) Rabin Baldewsingh (61) wil weinig woorden vuil maken aan de situatie. Hij stelt dit: "Nederland verdient het zich zorgen te maken over zaken die wel de aandacht verdienen."

Je ouders zijn Fries, je thuis is een Friese boerderij. Je groeit op in Friesland. Je spreekt Fries. Je houdt van Friesland. Frieser wordt het niet.



Een oproep aan wie zich aangesproken voelt: stop dit racisme en behandel de ander gewoon met respect. https://t.co/VWZWHcKoU2 — Frans Timmermans (@F__Timmermans) April 10, 2024

Terecht veel boze reacties op deze ‘grap’. Puur racisme op nationale tv.



Habtamu de Hoop is een oer-Hollands parlementslid. En een strijder voor de trotse Friese taal en cultuur. https://t.co/mFxlDf2Xxy — Rob Jetten (@RobJetten) April 10, 2024

‘Die @HabtamudeHoop is geen Fries. Ik ben toch ook geen Surinamer.’ Johan Derksen meent dat het in het Friese Wommels opgegroeide TK-lid Habtamu geen recht heeft om zich Fries te noemen en geen recht van spreken heeft over Fries taalbeleid. Krankjorem!@gl_pvda @vandaaginside pic.twitter.com/qPW5zbFhJD — Jaap Stalenburg (@JaapStalenburg) April 9, 2024