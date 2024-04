Johan Derksen schuift ondanks operatie vanavond 'gewoon' aan bij Vandaag Inside

Johan Derksen laat zich niet zo gemakkelijk klein krijgen. De 75-jarige televisiepersoonlijkheid werd dinsdagochtend geopereerd aan een liesbreuk, maar schuift 's avonds 'gewoon' aan bij Vandaag Inside.

Maandag zei hij in z'n laatste aflevering vóór z'n operatie dat hij 'er klaar voor was'. Blijkbaar is de operatie zo goed gegaan dat hij zich fit genoeg voelt om gewoon zijn mening te verkondigen op zijn vaste plekje aan tafel van Vandaag Inside. Valentijn Driessen stond stand-by om voor Derksen in te vallen, maar dat is dus niet nodig. "Als ik niets heb, dan kom ik. Maar ik vind het ook een beetje maniakaal om naar een talkshow te gaan als je net geopereerd bent”, zei Derksen tegen het Algemeen Dagblad. "Maar ja, als jullie kijkers willen hebben, dan kom ik wel.”

Hij liep naar eigen zeggen 'al tien jaar' met het probleem, omdat hij 'te laf was om naar het ziekenhuis te gaan'. Maar de 75-jarige Derksen moest er dinsdag (16 april) echt aan geloven. "Een levensbedreigende ingreep, het duurt twintig minuten die operatie", zei Derksen met een glimlach. Hij heeft al een tijdje last van liesbreuk, een scheurtje in zijn buikwand.

Hoe gaat de operatie?

"Gewoon een sneetje en dan stoppen ze die darmen terug en dan doen ze er een netje voor", legt Derksen gesimplificeerd uit wat er dinsdag moet gebeuren. Hij heeft regelmatig last van het euvel. "Je kunt een darm klem hebben zitten en dat had ik laatst. Nou, dat is echt geen pretje hoor", zei Derksen eerder. "Maar ik heb er ook jaren geen last van gehad, loop er al een jaar of tien mee."

'Niemand gelooft dat ik in het ziekenhuis lig'

Vorige week speelde het probleem weer op bij Derksen: "Ik lag om zes uur nog op de eerste hulp. Toen wilden ze me morfine geven, maar ik dacht: ik moet hier naartoe, want niemand gelooft dat ik in het ziekenhuis lig." Tijdens die uitzending na z'n bezoek aan de eerste hulp, moest Derksen z'n 'racistische' opmerking over politicus Habtamu de Hoop verdedigen die hij een dag eerder had gemaakt.

Toiletbezoek de oorzaak

Derksen legde woensdagavond in Vandaag Inside uit hoe het kwam dat hij op de spoedeisende hulp terecht was gekomen. Dat had te maken met een bezoek aan het toilet: "Ik ga poepen, maar met een liesbreuk moet je niet zo persen. Mooie drol en pijn in mijn pens, niet te geloven. Dus ik naar de huisarts en die zei: die darm heb je eruit geperst en ik probeer hem er weer in te krijgen. Dat heeft me een pijn gedaan en ik heb injecties gekregen."

Het probleem was net op tijd weer verholpen: "Ze wilden me morfine geven voor de pijn, maar ik moest naar Hilversum, want ze vinden me echt een grote lafaard als ik hier niet verschijn. En we staan te praten en hij springt eruit. Dan heb je weer niks. Dat is het rare."

Onderbuik

Talkshowgastheer Wilfred Genee maakte een week voor de operatie van Derksen nog een grapje over de operatie. "Maar ben je dan niet bang dat dat die scherpe invalshoek is, die gebroken lies? Komt allemaal uit je onderbuik. Als alles daar straks hersteld is, zou het zomaar kunnen zijn dat je een en al positiviteit bent." Derksen kan er wel om lachen. "Er komt me toch een partij rommel uit mijn onderbuik", erkent hij.