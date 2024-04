Oranje dreigt Noa Vahle te boycotten bij interviews: 'Zegt alles over de instelling van die voetballers'

Valentijn Driessen beweerde dinsdagavond aan tafel bij Vandaag Inside dat de KNVB speelt met het idee om Noa Vahle en Hélène Hendriks te boycotten bij interviews met het Nederlands elftal. Die gedachte leidde tot veel ophef aan tafel, bij onder andere Johan Derksen.

"Is er eindelijk zo'n meisje die de relevante vragen stelt namens alle Nederlanders, dan moet de KNVB toch juist zeggen dat als je de pers niet te woord staat je ook niet in het Nederlands elftal kan spelen. Want dat hoort bij de professionele plicht", aldus Derksen.

Driessen is het daar volledig mee eens. "Zij vroeg exact de vragen die je moet vragen. Het is natuurlijk van de zotten." Vahle en Hendriks zouden te negatief zijn in hun interviews. Met name het interview van de 24-jarige Vahle met Georginio Wijnaldum zou bij de KNVB in het verkeerde keelgat geschoten zijn.

Volgens Hendriks is er nog geen definitief besluit van de KNVB, maar spelen ze met het idee van een boycot. Derksen reageert echter al fel. "Het zegt alles over de instelling van die over het paard getilde voetballers. Een keer het verkeerde vraagje stellen en ze willen de pers al boycotten."