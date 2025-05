VI-presentator Wilfred Genee voert gesprekken met Talpa over toekomst: 'Ik wil juist géén talkshow'

Vandaag Inside-presentator Wilfred Genee staat bekend om zijn programma met oud-voetballers René van der Gijp en Johan Derksen. Toch zou hij graag een nieuwe kans aangrijpen in zijn carrière, zonder hen. "Dat moeten ze heel snel oplossen", aldus Derksen.

Genee onthult in gesprek met Radio 538 dat hij in gesprek is met Talpa over een nieuw televisieconcept. Daarin gooit hij het over een totaal andere boeg. Hij laat de talkshowtafel achterwege.

"Ik heb drie verschillende programma's bedacht, waarvan eentje mij het leukst lijkt en het meest haalbaar is", vertelt de 57-jarige. Het gaat om een concept met de titel vier linkerhanden: een klusprogramma.

'Losse setting'

Bij de andere twee ideeën ging het wel weer om een talkshow, maar Genee is toe aan wat nieuws. "Ik wil juist géén talkshow naast Vandaag Inside. Dat doe ik al', legt hij uit. Hij wil in een 'losse setting' het gesprek met mensen aan gaan. Zo'n klusprogramma is voor het ideaal om mensen te leren kennen met spontane, open gesprekken.

"Dat is toch veel leuker?", aldus Genee. Talpa bevestigt dat er gesprekken zijn over een nieuw programma. Het is nog niet bekend wanneer de opnames zullen zijn.

Oplossing

Derksen en Van der Gijp lieten eerder al doorschemeren dat Genee een nieuw project naast VI wel ziet zitten. "Wilfred wil graag iets ernaast doen wat niet met dit gekkenhuis te maken heeft", aldus de bromsnor. "Dat begrijp ik heel goed."

"Dat kan heel makkelijk opgelost worden door de Talpa-leiding door hem op zondagochtend in te plannen. Dan is er niks aan de hand", vervolgt Derksen. "Als wij dan zo'n belangrijk programma zijn voor Talpa, dan moeten ze dat maar eens heel snel op gaan lossen."