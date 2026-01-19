Wat een feestelijke basketbalavond in Londen had moeten worden, kreeg bij de NBA-wedstrijd al vóór de eerste sprongbal een opvallend randje. Onder het toeziend oog van tal van wereldsterren klonk tijdens het Amerikaanse volkslied een opvallende kreet uit het publiek.

Het moment deed zich voor in de O2 Arena, voorafgaand aan de NBA-wedstrijd tussen de Memphis Grizzlies en de Orlando Magic. Vanessa Williams was uitgenodigd om het Amerikaanse volkslied te zingen. Terwijl zij bezig was aan haar optreden, riep een activist luidkeels: "Laat Groenland met rust." De kreet was duidelijk hoorbaar in de zaal en werd gevolgd door gejoel en applaus vanaf de tribunes.

Conflict over Groenland

De verstoring uit het publiek bracht Williams niet van haar stuk. Zij zong het Amerikaanse volkslied zonder verdere problemen uit. Later reageerde de zangeres kort op sociale media door een krantenkop over het incident te delen, met daarbij slechts één woord: 'drama'.

De kreet uit het publiek had alles te maken met de recente politieke spanningen rond Groenland. De Amerikaanse president Donald Trump sprak zich de afgelopen tijd herhaaldelijk uit over zijn wens om meer controle te krijgen over het gebied, dat deel uitmaakt van Denemarken. Die uitspraken hebben internationaal tot kritiek geleid en zorgden zondag ook in Londen voor een politiek getint moment in de sportarena.

i Zangeres Vanessa Williams zingt het Amerikaanse volkslied in Londen. ©Getty Images

Veel sterren aanwezig

Pas daarna werd duidelijk hoeveel bekende gezichten het opvallende moment van dichtbij hadden meegemaakt. De NBA-wedstrijd in Londen maakte deel uit van de internationale promotietour van de competitie, waardoor de tribunes van de O2 Arena gevuld waren met sterren.

Onder anderen Virgil van Dijk en Thierry Henry waren aanwezig, net als Declan Rice, Curtis Jones, Marcelo en voormalig NBA-ster Tony Parker. Ook populaire Youtuber's en influencers als Miniminter en Behzinga waren uitgenodigd om bij het NBA-evenement in Londen bij te wonen.

NBA

Na het opvallende moment vóór de start ging de aandacht weer snel naar het veld. De NBA-wedstrijd tussen de Memphis Grizzlies en de Orlando Magic kon zonder verdere problemen beginnen. Memphis bleek duidelijk de sterkere ploeg. De Grizzlies namen al vroeg afstand en gaven die voorsprong niet meer uit handen. Orlando probeerde nog aan te haken, maar kwam tekort om het duel echt spannend te maken. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd in een overtuigende 126-109 overwinning voor Memphis.