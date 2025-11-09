Andreas Schjelderup, ooit een van de meest veelbelovende talenten van Scandinavië, heeft zich in de nesten gewerkt. De 21-jarige aanvaller van Benfica wordt in Denemarken vervolgd voor het verspreiden van kinderporno. De Noor, die in het verleden werd gelinkt aan Ajax en PSV, reageerde met een opvallend open verklaring op Instagram.

"Hallo iedereen. Ik wil eerlijk zijn met jullie over een stomme fout die ik ongeveer twee jaar geleden heb gemaakt", begint Schjelderup zijn bericht. "Ik heb geen excuses. Wat ik toen in Denemarken deed was illegaal en verkeerd. Ik neem er volledige verantwoordelijkheid voor en hoop dat mijn fout anderen kan voorkomen dezelfde vergissing te maken."

'Ik zag alleen de eerste seconden'

Volgens de aanvaller speelde de zaak zich af toen hij negentien was. Hij ontving een korte video en stuurde die zonder na te denken door naar een vriend. "Ik zag alleen de eerste seconden en begreep niet wat het was. Mijn vriend wees me er direct op dat het illegaal was om te delen, dus ik verwijderde het meteen", aldus Schjelderup.

De politie nam dit jaar contact met hem op, waarna hij volledig meewerkte. "Ik ben in shock. Ik heb een fout begaan en ben klaar om de gevolgen te dragen. De misdaad waarvoor ik veroordeeld zal worden, weerspiegelt niet wie ik ben als persoon of waar ik voor sta."

i Bericht van Andreas Schjelderup over de pijnlijke zaak. ©Instagram

Open excuses en duidelijke waarschuwing

De timing van het nieuws is voor Noorwegen pijnlijk. Schjelderup stond op het punt belangrijke kwalificatieduels te spelen richting het WK, waarmee zijn land zich voor het eerst in de geschiedenis had kunnen plaatsen. "Ik wilde dit bericht eigenlijk pas delen na de wedstrijden, maar dat kan niet meer. Het spijt me voor iedereen die ik heb teleurgesteld. Fans, familie, vrienden…"

Tot slot deelt de aanvaller een waarschuwing aan zijn volgers. “Kijk of deel alsjeblieft geen content met aanstootgevende inhoud. Het is verboden. Het spijt me nogmaals en ik hoop dat jullie me kunnen vergeven.”

Ajax en PSV stonden ooit voor hem in de rij

Schjelderup gold jarenlang als een van de grootste talenten van Scandinavië. Op jonge leeftijd brak hij door bij FC Nordsjælland, waar hij indruk maakte met zijn techniek en scorend vermogen. Topclubs als Ajax en PSV toonden al snel interesse; hij liep zelfs stage in Amsterdam voordat Benfica hem in 2023 overnam. In Portugal komt hij vooral tot zijn recht in de beloftenploeg, maar zijn potentie bleef onbetwist tot nu.