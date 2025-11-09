Wayne Rooney heeft zijn kicksen al jaren aan de wilgen gehangen, maar scoren doet hij nog steeds. Niet op het veld, wel op financieel vlak. Deze week kreeg de Engelse voetballegende een verrassende meevaller waar hij breed van kon glimlachen.

De oud-aanvaller van Manchester United profiteerde van de afwikkeling van een bedrijf waarin hij jarenlang zijn imagorechten had ondergebracht. Daardoor stroomt er opnieuw een flink bedrag zijn kant op en groeit zijn persoonlijke vermogen verder richting de £170 miljoen (ruim €200 miljoen). Daarmee behoort Rooney tot de rijkste sporters die Engeland ooit heeft voortgebracht.

Ook buiten het veld blijft Rooney scoren

Tijdens zijn carrière verdiende de oud-spits niet alleen miljoenen aan salaris, maar ook aan lucratieve deals met Nike, Coca-Cola en EA Sports. Zelfs na zijn pensioen weet Rooney het geld te laten rollen, als analist en merkambassadeur voor grote internationale bedrijven.

Naast zijn werk als analist blijft Rooney handig omgaan met zijn naam en imago. Hij investeert in vastgoed, is betrokken bij commerciële projecten in de sportwereld en bezit meerdere panden in Engeland en de Verenigde Staten. Ook zijn autobiografie en documentaires leverden hem miljoenen op. Volgens Britse media zou Rooney de afgelopen jaren gemiddeld nog altijd zo’n 6 miljoen euro per jaar verdienen, zonder ook maar een bal aan te raken.

Virgil van Dijk niet te spreken over Wayne Rooney

Toch gaat het bij Rooney niet alleen om zijn flink gespekte bankrekening. Tijdens een uitzending eerder deze maand stond hij oog in oog met Virgil van Dijk, met wie hij eerder in aanvaring kwam na kritiek op het leiderschap bij Liverpool. De Engelse analist had hard uitgehaald naar de aanvoerder van Oranje, die toen fel van zich afbeet.

Deze keer hield Rooney het luchtig. "Ik zeg er verder niets over", grapte hij. "Ik denk dat ik ze juist heb aangespoord, ze zijn daarna alleen maar gaan winnen." Van Dijk glimlachte, maar liet subtiel merken dat de opmerking hem niet helemaal koud liet. "Soms vind ik de kritiek overdreven", zei hij. "Maar het hoort erbij."

