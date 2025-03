Vriendin Ajacied Kenneth Taylor schrikt van bizar verzoek kinderen: 'Ze blijven gewoon roepen!'

Jade Anna van Vliet (20) is een van de succesvolste influencers van Nederland, ook is ze de vriendin van Ajax-speler Kenneth Taylor. Soms levert haar bekendheid nare en intimiderende situaties op. Daarover praat ze in een nieuwe video.

Van Vliet woont samen met Taylor in Alkmaar, waar de middenvelder een nieuwbouwhuis kocht. De exacte locatie van het huis is bij enkele kwaadwillenden bekend. En zo kan het gebeuren dat mensen die Van Vliet willen treiteren, hun snode plannetjes uit kunnen voeren.

Twaalf jaar

"Er was een groep kinderen buiten aan het spelen, die zagen Navy liggen in het raam en waren in eerste instantie gewoon naar Navy aan het roepen", vertelt Van Vliet op TikTok. Navy is haar hond.

"Maar toen kwam het volgende. Ze schreeuwden letterlijk naar mijn huis: ‘Jade Anna, laat je borstvergroting zien!'"

Opvoeding

Tot haar schrik waren het ook nog eens jonkies van vermoedelijk onder de twaalf jaar. "Dat je op straat, als klein kind, naar anderen gaat roepen en het dan ook nog eens hebt over borsten...", zegt ze. "Ik kan er met mijn pet niet bij. Er was een begeleider bij. Die haalt ze op een gegeven moment bij elkaar en ze blijven gewoon roepen en er wordt gewoon niks van gezegd. Ik snap dat niet."

Het verbaast haar dat de volwassene niet ingreep. Ze stelt dat mocht ze zelf kinderen krijgen, ze ervoor zal zorgen dat die zoiets niet in hun hoofd halen. De video is binnen een dag al bijna 1 miljoen keer aangeklikt.

Pop de influencer

Eerder in maart werd Van Vliet ook geconfronteerd met een pestkopje rondom haar huis. Er verscheen toen een video op TikTok, waarin Van Vliet door iemand werd belaagd met een waterpistool en een camera. Verschut achter wat struiken mikt de belager enkele keren raak. De dader postte zijn productie op TikTok onder de accountnaam Pop de influencer.

In het bijschrift staat: "Jade Anna is nu niet alleen moe, maar ook nat. Welke influencer zou jij als volgende nat willen zien? Soms heb je gewoon een frisse wake-up call nodig. Wij zorgen ervoor dat influencers weer met beide benen op de grond (en in een plas water) staan."