Vriendin krijgt geen genoeg van Mathieu van der Poel: 'Dit voor altijd, alsjeblieft'

Mathieu van der Poel had na een intens voorjaar heel even de tijd om van het leven te genieten. De Nederlandse wielrenner won twee monumenten en werd daarmee de op een na beste renner van het voorjaar. Het zuurverdiende prijzengeld wist hij goed te besteden.

Zijn vriendin Roxanne Bertels mocht meegenieten van de successen van haar geliefde en duikt op in een compilatie van Van der Poel. Op Instagram toont de renner van Alpecin-Deceuninck een selectie van zijn hoogtepunten van de maand april. Daarin is ook een deel van de vakantie te zien die de twee samen doorbrachten.

'Dit voor altijd, alsjeblieft'

Een zonnige vakantieselfie met Bertels is een van de hoogtepunten van Van der Poel. Met ontbloot bovenlijf laat hij zijn normaal zo witte lichaam even bijkleuren in de zon, voordat het wielertenue weer aan moet en alleen de armen, benen en het hoofd een kleurtje zullen krijgen. Bertels krijgt geen genoeg van het leven. "Dit voor altijd, alsjeblieft", reageert ze op de post van haar vriend.

Andere liefdes

Ook de andere liefdes van Van der Poel krijgen een plekje in de highlights van de Nederlander. Zo zijn er meerdere foto's van het golfen opgenomen en zien zijn volgers op het einde het kontje van zijn peperdure Lamborghini. Natuurlijk ontbreken ook de koffierondjes van de wielrenner niet. De trainingen om de grote wedstrijden zijn belangrijk voor Van der Poel.

Iconische kleedkamer

Zo won hij in april onder andere Parijs-Roubaix. Na afloop van 'de Hel van het Noorden' moest hij weer douchen in de iconische kleedkamers van de wielerpiste in Roubaix. Ook daar doken foto's van op. De voorjaarsklassieker leverde Van der Poel het meeste prijzengeld op van alle koersen in de eerste maanden van 2025.

Programma Mathieu van der Poel

Nu het voorjaar erop zit, gaat de blik in de wielerwereld op de start van de Giro d'Italia. De Italiaanse ronde begint op 9 mei en duurt tot en met 1 juni. Van der Poel rijdt daar niet en richt zijn pijlen op de zomer. Zo gaat hij de Tour de France rijden en slaat hij het WK op de weg over voor een ander doel.