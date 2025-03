Vriendin van Pierre Gasly steelt de show bij Grand Prix van Australië: 'Glamour op de grid'

Kika Gomes reisde samen met haar vriend af naar Australië voor de seizoensopener van de Formule 1. In Melbourne begon Gasly aan zijn eerste race van het jaar, toch was het juist Gomes die indruk maakte. Het Portugese model schitterde op de paddock in een schitterende jurk.

Het koppel is sinds oktober samen en grijpt dan ook iedere kans aan om tijd met elkaar door te brengen. Gomes reisde met Gasly mee naar de eerste Grand Prix van het seizoen in Melbourne. Daar genoten ze samen van de tijd, voordat de drukte van de Formule 1 begon. Gomes en Gasly gingen onder andere suppen en speelden een potje golf.

Pierre Gasly in de schaduw van beeldschone vriendin

Los van de fijne momenten samen in Melbourne, stond de Grand Prix dit weekend natuurlijk centraal. Gasly verraste zaterdag door zich met zijn Alpine als negende te kwalificeren. In de kletsnatte omstandigheden tijdens de race kon de 29-jarige Fransman echter geen punten scoren, ondanks de vele uitvallers, en eindigde hij op de elfde plaats.

Waar Gasly in een bijrol acteerde, stond Francisca, de echte naam van Gomes, juist volop in de spotlights. "Gestyled & klaar voor de glamour on the grid", schreef het Portugese model op Instagram. In een gele jurk poseerde ze in de late uren in de pitstraat, wat prachtige beelden opleverde. Ondanks het teleurstellende resultaat van Gasly mogen we concluderen dat de Fransman in zijn handen mag knijpen met Gomes aan zijn zijde.

Model en dochter van coureur

Gomes groeide in snel tempo op met haar vader, Gonçalo, een voormalige autocoureur, en haar moeder, Maria, een bekende tv-presentatrice. De 22-jarige heeft inmiddels haar stempel gedrukt in de modewereld, door samen te werken met verschillende strandkledingmerken, zoals Calzedonia en Natura Portugal.