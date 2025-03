Verbeten Max Verstappen en Lando Norris blikken terug op duel in Melbourne: 'Ik verpeste het in bocht zes'

In een kletsnatte openingsrace in Melbourne bleef Lando Norris nipt Max Verstappen voor. In de slotfase kwam Norris flink onder druk te staan van de Nederlander, toch wist de McLaren-coureur zijn hoofd koel te houden. Na afloop discussieerden de twee rivalen over hun eerste duel van het nieuwe Formule 1-seizoen.

Vorig jaar duelleerden Verstappen en Norris al regelmatig. Dat beeld gaan we dit seizoen weer vaak zien. In Australië bleef de Brit op snelheid Verstappen de baas, toch is de wereldkampioen ook met een mindere auto niet kansloos. "Die laatste rondjes waren nogal stressvol, ik ga niet liegen. Max was daar heel snel, heb een paar keer in mijn spiegel moeten kijken. Maar ik ben kalm gebleven", klinkt Norris na afloop, die ondanks een uitstapje buiten de baan de zege op zijn naam schreef.

"We hebben vorig jaar veel verkeerd gedaan, van die fouten hebben we wel van geleerd", concludeert de Brit, die in Brazilië in soortgelijke omstandigheden niet in de buurt kwam van Verstappen. "Dit is pas de eerste WK-race, maar dealen met de stress, met de druk van Max achter me, dat gaat steeds beter. Het was een grote uitdaging, maar ik ben blij dat het gelukt is. En nu elk weekend zorgen dat het lukt."

Max Verstappen moet na bizarre slotfase zege aan rivaal Lando Norris laten in natte Grand Prix van Australië Het lange wachten is eindelijk voorbij. In Melbourne is het nieuwe Formule 1-seizoen van start gegaan. Lando Norris heeft de Grand Prix van Australië op zijn naam geschreven, terwijl Max Verstappen genoegen moest nemen met de tweede plaats. De regerend wereldkampioen zag door een slippertje zijn concurrenten wegrijden, maar kon uiteindelijk gretig gebruik maken van de natte omstandigheden.

'Je ging echt niet zo heel ver naar buiten'

Dankzij de overwinning van Norris mocht hij samen met Verstappen en George Russel, die het podium completeerden, plaatsnemen in de cooldown room. Daar begon Norris over zijn foutje in de slotfase, waardoor Verstappen volledig kon aansluiten. "Ik verpeste het in bocht zes", klinkt de Brit. Toch oordeelt Verstappen dat het wel meeviel. "Je ging echt maar zo'n klein beetje naar links. Je ging echt niet zo heel ver naar buiten."

Norris moest toekijken hoe Verstappen dankzij DRS angstvallig dichtbij kwam. Desondanks kon de Nederlander geen gaatje vinden om zijn rivaal voorbij te steken. "Het is zo lastig om hier in te halen. Tenzij je echt grote problemen hebt", aldus Verstappen.

Buitenlandse media trekken conclusie voor 'agressieve', 'gevaarlijke' en 'indrukwekkende' Max Verstappen Max Verstappen moest zondag genoegen nemen met een tweede plaats in de Grand Prix van Australië. De buitenlandse media zijn onder de indruk van zijn kwaliteiten in de kletsnatte omstandigheden op het Albert Park Street Circuit in Melbourne, maar zien zeker ook dat er werk aan de winkel is. In de openingsrace moest Verstappen namelijk de zege aan Lando Norris laten. De Nederlander bevestigde desondanks zijn status als viervoudig wereldkampioen.

Foutje van Max Verstappen

Tijdens de eerste stint op de regenband bleef Verstappen lange tijd dicht bij Norris en zijn teamgenoot Oscar Piastri, maar na een blokkerend wiel moest hij afhaken en meer dan tien seconden toegeven. Verstappen ziet op het scherm de herhaling van dat moment en zegt: "Oh nee."

Norris vraagt zich af wat er daarna misging, waardoor Verstappen zo ver achterop kwam. "Waar had je hierna problemen mee dan, want je viel ver terug daarna?" Verstappen legt uit dat het wegvallen ook zonder dat moment zou zijn gebeurd. "Ik had op het moment van dat foutje al veel problemen en het werd vanaf dat moment alleen maar erger."