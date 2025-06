'Agressieve' topvoetballer Jude Bellingham krijgt waarschuwing: 'Zelfs mijn moeder ziet die kant van hem niet'

Thomas Tuchel, de bondscoach van Engeland, heeft zich uitgesproken over het karakter van sterspeler Jude Bellingham. Volgens hem kan de Real Madrid-middenvelder soms intimiderend zijn richting zijn ploeggenoten.

Bellingham is een van de topspelers van het nationale elftal van Engeland, maar zijn kwaliteiten kunnen volgens Tuchel niet alleen maar een positieve invloed hebben op het team. Volgens de bondscoach intimideert hij niet alleen de tegenstander, maar ook zijn ploeggenoten.

Tuchel geeft toe dat Bellingham zijn 'woede moet beheersen'. Na de nederlaag tegen Senegal dinsdag (1-3) werd de Engelsman erg boos en schopte hij tegen een waterflesje. Bovendien ging hij in discussie met de arbitrage toen een mogelijke gelijkmaker werd afgekeurd.

Gemengde gevoelens

"Jude brengt iets extra's, maar ik zie dat dat tot gemengde gevoelens leidt", aldus Tuchel tegen TalkSPORT. Als voorbeeld geeft hij zijn eigen moeder Gabriele en haar visie op de 21-jarige. "Zelfs zij ziet niet altijd die aardige, goed opgevoede en gemanierde jongen die ik ken."

Toch is Bellingham geliefd bij voetbalfans. "Als hij glimlacht, wint hij iedereen voor zich. Maar soms zie je de woede, de honger en het vuur. Dan komt hij wat agressief over. Bijvoorbeeld bij mijn moeder, die voor de tv zit."

Agressief

Dat vuur is ook zijn kracht in wedstrijden. "Maar de scherpe randjes moeten eraf. Hij moet het laten zien richting de tegenstander, maar niet zijn teamgenoten ermee intimideren, of té sgressief zijn richting zijn ploeggenoten en de arbitrage."

Tuchel benadrukt nogmaals de kwaliteit die Bellingham in huis heeft. "Over het algemeen zijn we heel blij met hem. Het is een speciale jongen." Hij zal hem waarschijnlijk gaan missen in de volgende interlandperiode. De middenvelder is er in september niet bij als Engeland de cruciale wedstrijd tegen Servië speelt in de WK-kwalificatie. Hij moet dan herstellen van een geplande schouderoperatie.

