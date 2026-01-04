De naam Maduro haalde dit weekend wereldwijd de voorpagina's, maar zorgde in Nederland vooral voor verwarring. Op sociale media verschenen plots bezorgde berichten aan het adres van Hedwiges Maduro, de oud-voetballer en trainer. Sommigen dachten dat ook hij betrokken was bij het internationale nieuws, waarna Maduro zelf met een knipoog reageerde.

In de nacht van vrijdag op zaterdag werd de Venezolaanse president Nicolás Maduro opgepakt na een Amerikaanse inval, een gebeurtenis die wereldwijd het nieuws domineerde. Niet veel later zag Hedwiges Maduro zijn naam opvallend vaak voorbijkomen op X. Niet vanwege sportieve ontwikkelingen, maar door het wereldnieuws rond zijn naamgenoot. Een deel van zijn volgers trok de verkeerde conclusie en vreesde zelfs dat ook de Nederlander was opgepakt.

'Mij krijg je niet zomaar te pakken'

Maduro liet het misverstand niet lang in leven en besloot zelf snel duidelijkheid te scheppen. Nadat zijn naam op sociale media volop rondging, kwam hij met een luchtig 'officieel statement' op X om zijn volgers gerust te stellen.

"Mijn DM en tijdlijn staan in brand, dus even orde op zaken stellen. Mij krijg je niet zomaar te pakken, kortom ik ben oké", grapt de voormalig trainer van Ajax. "Op het middenveld was ik vaak de ‘vrije man’ en gelukkig ben ik dat nu nog steeds."

Officieel statement: Mijn DM en tijdlijn staan in brand, dus even orde op zaken stellen. Mij krijg je niet zomaar te pakken, kortom ik ben oke. Op het middenveld was ik vaak de “vrije man” en gelukkig ben ik dat nu nog steeds. 😉😂 pic.twitter.com/IMiWjvZK0q — Maduro Hedwiges (@madurohedwiges) January 4, 2026

Hedwiges Maduro over 'Heitinga-soldaten'

De trainer liet zich de afgelopen periode vaker horen in gesprek met Sportnieuws.nl over de situatie bij Ajax, waar hij als oud-speler, assistent én kortstondig hoofdtrainer precies weet hoe snel onrust kan ontstaan. Volgens Maduro is het probleem bij de club niet alleen sportief, maar vooral organisatorisch: verwachtingen, speelstijl en interne afspraken liepen opnieuw niet gelijk.

Met name de aanstelling van John Heitinga riep bij hem vragen op. Maduro vroeg zich hardop af of de trainer wel volledig werd ondersteund door zijn staf en de directie. "De vraag is of dat Heitinga-soldaten waren", stelde hij eerder.

