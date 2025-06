Niels Wennemars, broer van schaatskampioen Joep Wennemars en zoon van oud-topschaatser Erben Wennemars, gaat lekker door met zijn hyrox-avonturen. Zaterdag won hij een evenement in Nederland. En daar kwamen zelfs fangirls op af.

Wennemars laat in een paar story's op Instagram zien dat hij deelneemt aan de Upfront Workout Club. Plaats van handeling is Tabaksfabriek bij het Van Nelle terrein te Rotterdam. Upfront is een producent van voedingssupplementen.

"Dit weekend vindt de tweede editie van de Upfront Work out club plaats. Acht honderd deelnemers met de focus op verbinding. Een gym area, een hyrox duo simulatie en een runclub", schrijft Upfront op Instagram.

Nicky of Jason?

Wennemars nam met zijn maat Nicky deel aan de clubmeeting. "Hoe ging het?", vraagt hij in een video aan Nicky. "Groots", zegt hij. "We hebben de Work Out Club op de kop gezet en onszelf helemaal binnenstebuiten getrokken", zegt Wennemars. Daarna komt het leaderbord in beeld. Nick en Jason blijken de snelste tijd te hebben neergezet. Foutje: het moet dus Niels en Nicky zijn.

Fangirls

De twee nemen daarna plaats vlakbij het uitslagenbord, waar ze nog even worden gefilmd. Onderwijl schreeuwen en joelen een paar dames. "Lekker Niels! Lekker man!" Bij die beelden plaatst Wennemars de tekst 'Fangirls', met een hartje erachter.

Ook tagt hij de naam Annette de Wolf, die volgens haar account op Instagram een 'Certified PT & online (Hyrox) coach' is. De fysiotherapeute (PT betekent physical therapist) krijgt nog een hi five van Wennemars.

WK Hyrox

Een week eerder was Niels met pa Erben in Chicago voor het WK Hyrox. Voor Erben was het een zware beproeving. Het ging niet zoals gewenst. In een video op Instagram praatte hij met Niels, terwijl hij 'nee' schudt met zijn hoofd.

"Het was zwaar", zegt hij met een sip gezicht. Niels zegt: "Je gaat heel even uitleggen, wat er allemaal is gebeurd. Voor de mensen die dat interessant vinden." Daarna legde Erben uit dat het niet lukte met wallballs en dat hij bij een ander onderdeel tegen een straf aanliep.