Oklahoma City Thunder heeft nog maar één overwinning nodig om zich tot NBA-kampioen te kronen. In een intense vijfde wedstrijd van de NBA Finals versloegen de basketballers uit Oklahoma de Indiana Pacers met 120-109. De ploeg leidt nu met 3-2 in de best-of-seven-serie en staat op matchpoint.

Voor het eerst in deze finale kwam de Thunder op voorsprong in de serie. Onder leiding van coach Mark Daigneault, pas 40 jaar oud, wist Oklahoma na eerdere nederlagen in Game 1 en 3 telkens terug te vechten. Nu is het verschil gemaakt. Als de Thunder ook Game 6 wint, in de nacht van donderdag op vrijdag in Indianapolis, pakt de club haar tweede NBA-titel ooit. Het zou eerste titel sinds 1979 betekenen, toen nog spelend als Seattle SuperSonics.

Comeback Pacers tevergeefs

In eigen huis begon Oklahoma sterk. Met overtuigend spel bouwde de ploeg in het tweede kwart een voorsprong van 18 punten op (56-38). Toch kwam Indiana opnieuw sterk terug, zoals vaker deze playoffs. Met name in het vierde kwart werd het spannend. Pascal Siakam bracht het verschil met een driepunter terug tot 95-93, en het leek alsof de Pacers opnieuw een comeback zouden forceren.

Maar de Thunder hield stand. Een rake driepunter van Jalen Williams en een krachtige dunk van rookie Cason Wallace zorgden voor wat ademruimte. Oklahoma gaf het daarna niet meer uit handen. Williams was de grote man van de avond: hij scoorde 40 punten, zijn hoogste totaal ooit in de play-offs, en raakte 14 van zijn 25 schotpogingen. MVP Shai Gilgeous-Alexander voegde 31 punten, 10 assists en 13 rake vrije worpen toe.

Pacers-ster geblesseerd, Thunder één stap verwijderd van de troon

Bij de Pacers ontbrak leider Tyrese Haliburton vrijwel volledig in het spelbeeld. De spelverdeler liep in het eerste kwart een blessure aan zijn rechter onderbeen op en bleef steken op 4 punten. Toch toonde hij zich strijdvaardig na afloop. "Zolang ik kan lopen, wil ik spelen", klonk hij moedig. Indiana had het zwaar: Oklahoma dwong liefst 22 turnovers af, een sleutel tot de zege.

Historisch gezien staan de kansen er goed voor Oklahoma. Teams die Game 5 winnen bij een 2-2-stand in de Finals, winnen in 74% van de gevallen de titel. Bij een 3-2 voorsprong is dat zelfs 82%. De Thunder staan op één klap van de kroon en kunnen donderdag in Indiana geschiedenis schrijven.