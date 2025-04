NBA-ster grijpt in na vernieling Kobe Bryant-muurschildering

De legende van Kobe Bryant leeft voort in Los Angeles, waar zijn beeltenis op verschillende muren in de stad te vinden is. Maar onlangs werd één van deze eerbetonen vernield, wat leidde tot verontwaardiging onder fans. Wat volgde was een opvallend gebaar van een andere grote NBA-ster, die besloot om zijn portemonnee te trekken en 5.000 dollar te doneren voor de restauratie van de muurschildering.

De basketbalwereld werd op 26 januari 2020 getroffen door het verlies van de legendarische Kobe Bryant, die omkwam bij een tragische helikoptercrash. Sindsdien herdenken fans de Black Mamba dagelijks en de vele muurschilderingen waarop hij is afgebeeld in Los Angeles spelen een grote rol in deze voortdurende herinnering. Recentelijk werd een van deze eerbetonen vernield, maar NBA-ster Luka Doncic besloot in actie te komen en een donatie te doen voor de restauratie van de beschadigde kunstwerk.

Luka Doncic helpt muurschildering van Kobe Bryant herstellen

De muurschildering, die Kobe en zijn dochter Gianna afbeeldde, bevond zich in het centrum van Los Angeles en was één van de vele eerbetonen die in de stad waren aangebracht na de tragische gebeurtenis. Het kunstwerk, met de woorden 'Mambas Forever' in de Lakers-kleuren, was een populaire plek voor fans om hun respect te tonen. Na de vernieling werd een inzamelingsactie opgestart om het kunstwerk te herstellen en de stichting van Doncic kwam al snel in actie door 5.000 dollar te doneren voor de restauratie.

Doncic, zelf groot fan van Kobe en diep geraakt door zijn overlijden, benadrukte het belang van het behouden van de herinnering aan de legende. "Kobe is LA", zei Doncic. "Hij en Gigi betekenen zoveel voor deze stad, voor de Lakers-organisatie en voor mij persoonlijk. Ik doe graag alles om ervoor te zorgen dat hij en zijn dochter geëerd worden." Dankzij de donatie van Doncic en andere bijdragen kan de muurschildering hersteld worden en zal deze blijven dienen als een blijvende herinnering aan Kobe en zijn dochter Gianna.

Met de rug tegen de muur

Doncic maakte dit seizoen de overstap van de Dallas Mavericks naar de Los Angeles Lakers, wat veel opschudding veroorzaakte in de NBA. De combinatie van Doncic en LeBron James werd gezien als een dynamisch duo dat de Lakers naar een kampioenschap zou kunnen leiden. Door naar Los Angeles te verhuizen, treedt Doncic in de voetsporen van Kobe, die zijn legendarische status ook bij de Lakers opbouwde.

Echter, het seizoen is niet zonder tegenslagen geweest. Ondanks sterke prestaties van zowel Doncic als LeBron, staan de Lakers nu met de rug tegen de muur in de play-offs, 3-1 achter tegen de Minnesota Timberwolves. Het sterrenteam moet nu drie keer op rij winnen om hun seizoen te redden en verder te komen in de strijd om het kampioenschap. De druk is groot en het blijft spannend of Doncic en LeBron hun team nog naar de volgende ronde kunnen leiden.