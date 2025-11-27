Hoogbezoek in De Kuip. Daar is de legendarische zanger Sir Rod Stewart op bezoek. Het in Londen geboren rockicoon is groot fan van Celtic en reist zijn favoriete ploeg overal achterna. Dus ook tegen Feyenoord.

Daar zijn juist supporters van de thuisploeg niet welkom, na eerder wangedrag in de Europa League. Toch zorgden de mensen zonder kaartje ervoor dat er vuurwerk in het stadion neerdaalde:

Rod Stewart in De Kuip

Vuurwerk heeft de tachtigjarige Stewart in zijn rijke carrière ook genoeg meegemaakt. Hij werd beroemd door zijn raspende stem en flamboyante imago. Stewart brak solo door met het nummer Maggie May. Andere bekende liedjes van hem zijn Da Ya Think I'm Sexy? en Sailing. Stewart verkocht wereldwijd honderden miljoenen albums en werd geridderd in 2016 voor zijn muzikale verdiensten.

"Daar is hun meest beroemde fan", merkte presentator Wytse van der Goot op toen de zanger in beeld kwam bij Ziggo Sport. "Tachtig jaar inmiddels. Rod Stewart in De Kuip, dat is toch fantastisch?", vroeg hij aan analisten Youri Mulder en Kees van Wonder. "Ja, geweldig", reageerde Mulder. "Mijn allereerste rockconcert was hier in de jaren 80. Toen schoot hij ook allemaal ballen het publiek in. Aardige trap", weet de oud-international nog.

Stewart kreeg ook een Feyenoord-shirt overhandigd van Feyenoord-directeur Dennis te Kloese. Ook kon hij voor rust twee keer juichen, na goals van Hyun-Jun Yang en Rio Hatate. Volg het duel hieronder live:

