Topschaatser Kjeld Nuis beleeft gênante misser tijdens opwarmronde met zoontje (8): 'Scheef!'

Kjeld Nuis is aan het genieten van zijn vakantie. Na een drukke schaatswinter vol hoogte- en dieptepunten heeft de Nederlandse langebaanschaatser tijd voor familie. De zaterdagochtend spendeert hij zoals vele vaders: naast het voetbalveld.

De 35-jarige schaatser geniet op de vroege morgen van de Nederlandse ochtendzon. In het Drentse dorpje Borger kijkt Nuis toe hoe zijn zoontje Jax (8) over het voetbalveld rent. Als een typische voetbalvader steunt hij zijn zoontje vanaf de zijlijn.

Kjeld Nuis filmt vriendin Joy Beune én teamgenoot Jenning de Boo tijdens opvallende hobby: 'Pas op allemaal' 'Pas op allemaal!', is de boodschap van Kjeld Nuis. De Nederlandse topschaatser filmt hoe zijn vriendin Joy Beune én zijn teamgenoot Jenning de Boo voor het eerst een opvallende hobby beoefenen.

Potje voetbal met zoon

Op vrijdagavond werden nog de nodige voorbereidingen getroffen, is te zien op de Instagram Stories van Nuis. In de tuin spelen vader en zoon een potje voetbal, al blijken de talenten van Nuis vooral óp de schaatsbaan te liggen.

Het talent van de Europees kampioen op de 1000 meter blijkt op de grasmat een stuk minder. Terwijl zijn zoontje op goal staat, mist Nuis het doel volledig. "Scheef!", schrijft hij inclusief een lachende emoji bij de video.

Weer een liefdeskoppel in de schaatswereld: Nederlandse topper geniet met Belgische collega van vakantie In de schaatswereld zijn er inmiddels aardig wat koppels te vinden. Kjeld Nuis en Joy Beune zijn daar misschien wel het bekendste voorbeelden van, maar er is ook een Nederlands-Belgisch stel. Topschaatsster Dione Voskamp geniet namelijk samen met een van onze zuiderburen van haar vakantie.

De trotse vader moest zaterdagochtend vroeg op om op tijd te zien voor de voetbalwedstrijd. Om 7.16 uur werden de voetbalsokken al aangetrokken.

Verbouwing

Nuis kan nu eindelijk écht rusten, want vorige week waren hij en vriendin Joy Beune nog druk aan het verbouwen. Het aanpakken van de keuken stond op de planning. Beune onthulde de Marokkaanse invloeden in hun opgeknapte woning. Door middel van speciale schuurtechnieken is de muur nu voorzien van een structuur die vernoemd is naar de stad in Marokko.

Joy Beune onthult na grapjes van vriend Kjeld Nuis Marokkaanse invloeden in huis Hard werken loont, dat toont Joy Beune ook naast het ijs. De koningin van de WK afstanden (drie keer goud) begon de schaatsvakantie met een klus in huis. In het weekend maakte haar vriend Kjeld Nuis vooral nog grapjes, inmiddels is ook hij trots op het resultaat.

De schaatser was tijdens de verbouwing niet altijd de hardste werker. Op sociale media was te zien dat hij het vooral aan anderen overliet en zich richtte op het makkelijkste klusje: het verzorgen van de koffie. De kopjes koffie van Nuis zullen wel goed smaken, aangezien hij zich de afgelopen jaren heeft opgewerkt tot professionele koffiezetter. Zijn koffieapparaat is heilig en op zijn Stories deelt hij vaak heuse latte-art (melkschuimkunst) alsof 'ie een eigen koffiehuis runt.