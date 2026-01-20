Wesley Sneijder laat zich in het programma Nog één keer fit van zijn grappige én zijn serieuze kant zien. De recordinternational van Oranje is bepaald niet in topvorm en gaat aan de slag om ervoor te zorgen dat hij weer zonder hijgen zijn sokken aan kan trekken.

Sneijder (41) doet samen met de andere oud-voetballers Royston Drenthe (38) en Wim Kieft (63) mee aan het programma van Powned. Na hun actieve loopbaan aten ze alle drie te veel en bewogen ze te weinig. En dat heeft flinke gevolgen gehad. Dat is te zien bij het meetmoment aan het begin van de twaalf weken waarin ze gaan proberen weer fit te worden.

Nadat Drenthe terugkomt van het wegen en vertelt dat hij bijna 100 kilo weegt en een vetpercentage van 36,4% heeft, is het de beurt aan Sneijder. “Ik hoop dat ik betere cijfers heb", grapt hij nadat hij het 'rapport' van de eenmalig-international heeft bekeken. "Dat ik wel door ga.”

'Confronterend'

“De weegschaal was een confronterend moment", moet hij even later toegeven. "Dan hoop je dat hij niet heel erg stijgt, maar uiteindelijk ging hij toch wel richting de 95 kilo.” De digitale teller stopte op 95,8 kilo voor de 1,71 meter lange oud-prof. Die krijgt daarop te horen dat hij toch wel onder de 80 kilo zou moeten kunnen komen. “Vijftien kilo eraf?!”, reageert hij verbijsterd.

Louis van Gaal

“Ik denk dat dit heel erg vergelijkbaar is met wat ik in 2014 heb gedaan”, vertelt Sneijder, doelend op zijn moeizame aanloop naar het WK in Brazilië. “Toen moest ik ook nog één keer fit worden eigenlijk. Ik wilde dat WK heel graag nog meepikken. Dat is me toen gelukt en daarom weet ik dat het me nu ook gaat lukken.”

Bondscoach Louis van Gaal was in die tijd bepaald niet te spreken over de conditie waarin Sneijder, toen speler van Galatasaray, verkeerde. De middenvelder kreeg te horen alleen mee te mogen als hij zorgde dat hij weer fit was. Die opmerking irriteerde Sneijder flink, maar hij ging aan de slag en speelde een prima WK met een bronzen medaille als resultaat.

Royston Drenthe

Tijdens de opnames van het programma kreeg Drenthe een herseninfarct. De oud-Feyenoord werkt momenteel hard aan zijn herstel en moet van heel ver komen, zo bleek in de eerste uitzending, waarin beelden van zijn revalidatie te zien waren.