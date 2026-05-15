Jonas Vingegaard pakte vrijdag op overtuigende wijze zijn eerste ritwinst in de Giro d'Italia. Ondanks dat hij het roze nog niet om zijn schouders heeft, pakte hij wel gelijk veel tijd op de concurrentie. Wielericonen Michael Boogerd en Annemiek van Vleuten vrezen dan ook dat de Giro nu al bijna voorbij is. Al weet je het natuurlijk nooit.

Met de eerste finish bergop, en gelijk de loodzware Monte Blockhaus, liet topfavoriet Jonas Vingegaard zich meteen zien. Hij plaatste een verwoestende aanval en was iedereen te snel af. Buiten Felix Gall, die dertien seconden verloor, kwamen de rest van de klassementsmannen op meer dan een minuut achterstand binnen. Daardoor lijkt de strijd om het eindklassement nu al beslist.

Vingegaard oppermachtig

In het Eurosport-programma Kop over Kop wordt er nagepraat over de loodzware etappe. Als de presentator de vraag opwerpt of de Giro nu voorbij is, reageert Boogerd duidelijk. "De Giro zit er misschien al wel op, al weet je dat nooit. Maar Gall heeft en mindere tijdrit en Vingegaard maakt echt indruk. Maar met het slechte weer dat nog in aantocht is, weet je het nooit."

Van Vleuten denkt dat de oppermachtige Vingegaard ook veel te danken heeft aan zijn ploeg. "Zijn ploeg doet heel goed werk voor hem en vooral omdat die wind weer op de kant staat is het werk van de ploeg nog extra behulpzaam", licht de voormalig wereldkampioene daarover toe.

Puntje van kritiek

Wel hebben de twee oud-wielrenners nog een puntje van kritiek op Vingegaard. "We zagen dat Jonas Vingegaard echt de hele tijd over zijn schouder aan het kijken was. En ik denk als een renner een missie heeft en die voelt zich goed en zelfverzekerd, dan kijk je alleen maar vooruit", meent Van Vleuten. "Dat was voor mij een teken dat hij nog niet supergoed is."

Bovendien denken de oud-profs dat Vingegaard er goed aan heeft gedaan om het roze nog niet over te nemen. "Dit is precies wat hij wilde", stelt Boogerd. "Als die het roze had gepakt dan was het zo geweest, maar als klassementsrenner moet je niet in de eerste bergrit op reserves rijden." Vooral met de aanstaande tijdrit leek het slim dat de Deen de roze trui nog niet had, daar hij dan in zijn eigen kleding mag rijden. Wel leidt Vingegaard op dit moment in het bergklassement, maar die trui kan hij de komende dagen weer 'expres' kwijtraken.

