Wilfred Genee laat Johan Derksen verbijsterd achter na tumultueus seizoen bij Vandaag Inside: 'Het is een soort obsessie'

Johan Derksen heeft zich uitgesproken over een 'obsessie' van Wilfred Genee. Volgens hem zou de presentator van het veelbesproken Vandaag Inside eigenlijk tegen zichzelf in bescherming moeten worden genomen.

Derksen steekt niet onder stoelen of banken dat hij het niet altijd eens is met de redactie van Vandaag Inside. Zij geven Genee regelmatig de ruimte om zijn eigen muziek te promoten. En nu dook de presentator afgelopen week ook nog op bij de Oranjezomer, een programma waar de oud-voetballer sowieso bepaald niet enthousiast over is.

"Het allerergste", aldus Derksen in zijn podcast Groeten uit Grolloo, over het programma dat door Johnny de Mol wordt gepresenteerd. "Tot mijn verbijstering, is dat collega Wilfred Genee met dat vreselijke liedje van hem als een volleerd volkszanger vals stond te zingen."

De Bromsnor besloot eerder deze maand nog weg te lopen uit de studio toen Genee de microfoon in zijn hand kreeg tijdens de laatste uitzending van het seizoen van Vandaag Inside. "Ik wens je hartstikke veel succes. Met jouw liedje", zei Derksen, waarbij hij nog wel de hand schudde van Genee.

Obsessie

"Het is een soort obsessie van Wilfred", vervolgt hij in de podcast. "Ik vind dat hij tegen zichzelf in bescherming moet worden genomen. Hij doet er niemand kwaad mee, maar hij zet zichzelf keer op keer voor lul. Want als je niet kunt zingen moet je dat zeker niet live op tv doen."

"Ik heb er verder niks op tegen hoor, dat hij zijn liedje een keer zingt." Maar volgens de oud-voetballer doet het afbreuk aan het porgramma. "Kijk, alles moet wijken voor het zingen. Wilfred komt altijd op het laatste moment binnen bij Vandaag Inside, maar toen hij het liedje moest zingen dan is ie hyper en staat ie al twee uur voor die uitzending het geluid te testen." Derksen had het liever over een politiek onderwerp gehad in de uitzending.

De Oranjezomer

Inmiddels is het seizoen van Vandaag Inside afgelopen en wordt De Oranjezomer uitgezonden op SBS 6. Dat gebeurt echter zonder presentatrice Hélène Hendriks, die is herstellende van een zware operatie.