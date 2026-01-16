De laatste uitzending van Oranjewinter dit seizoen werd vrijdag afgetrapt door Wilfred Genee. De befaamde presentator zong zijn nieuwe single 'Blijgelovig'. Alhoewel, zong hij wel echt? Daar ging het na zijn optreden over.

De laatste tijd brengt Genee in hoog tempo Nederlandstalige krakers uit, vaak met een carnavaleske toon en tekst. Dat is ook het geval bij Blijgelovig, zijn ode aan humor en een licht gemoed.

In de eerste minuten van De Oranjewinter deed hij dapper alsof hij het nummer ook echt live zong. Maar het was een gevalletje playbacken, want zijn lippen bewogen niet aldoor precies op de juiste manier die bij de gezongen woorden hoorde.

Live

"Wat een knaller, hè, Rob?", vroeg presentatrice Hélène Hendriks aan Rob Kamphues, die aan tafel zat. "Fantastisch", zei hij droogjes. "Maar ik heb er wel lol in hè?", brulde Genee door de microfoon. Gast Rutger Castricum zei sarcastisch: "Helemaal live, hè?" Waarop Genee zo reageerde: "Merk je dat? Klinkt goed hè? De jongens zeiden tegen me: ga het nou niet live doen, dan gaat het helemaal mis. Maar ik doe het gewoon."

Hendriks wrijft hem vervolgens in: "Je hebt nog nooit zo zuiver gezongen. Echt ongelooflijk. Echt knap." En Castricum vraagt zich af waarom de microfoon het niet deed. Maar inmiddels is het ding dus wel geactiveerd. Genee klopt op de mic: "Hallo, hallo!"

Johan Derksen

Genee is al jarenlang een kijkcijferkanon met de show Vandaag Inside. Daarin is Johan Derksen een van de vaste ankers. Normaal moet Derksen niks weten van de deuntjes van Genee, want hij houdt meer van blues en folk. Maar hij liet zich positief uit over Blijgelovig.

"Het is te gek dat ik hier zit te swingen, maar in dit genre is dit nog niet eens zo slecht", zei Derksen bij Shownieuws. "Dit is wel het beste wat hij gemaakt heeft. Hij heeft er zoveel plezier aan, dat ik er geen enkel probleem mee heb, dat hij dat liedje in de uitzending zingt."