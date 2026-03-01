Merel Leerdam, de oudere zus van topschaatsster Jutta Leerdam, lijkt aardig te kunnen skiën. De 29-jarige brunette deelde op sociale media beelden waarop ze op haar ski's in actie te zien was in een indoor skihal en dat ging haar goed af.

Leerdam was misschien wel de meest besproken deelneemster van de Olympische Winterspelen in Milaan. De Westlandse topschaatsster kreeg kreeg wat kritiek over zich heen toen ze samen met haar broer en zussen in een privéjet naar Italië afreisde en vervolgens de media meed in de week voordat ze in actie kwam op de 1000 meter.

Toen ze vervolgens met een olympisch record op sensationele wijze goud won op haar geliefde afstand, snoerde ze direct alle criticasters de mond. Later won Leerdam ook nog zilver op de 500 meter. Alleen Femke Kok was sneller.

Leerdam kon in Milaan rekenen op support van haar naasten. Zo was haar verloofde Jake Paul aanwezig samen met haar schoonmoeder Pam Stepnick. Ook waren uiteraard haar ouders samen met broer Kjeld, zus Merel en zusje Beaudine aanwezig in Milaan. De 29-jarige blijkt zelf ook aardig bedreven in een winterse sport: skiën.

Schaatsen was niets voor Merel, zo onthulde ze eerder in gesprek met de Volkskrant: "Ik koos uiteindelijk voor hockey, maar ik heb ook op ballet gezeten, paardrijden, turnen, kitesurfen, en nu doe ik aan boksen. Die schaatsen deden pijn aan mijn voeten en ik vond het maar koud."

Op de ski's lijkt ze in elk geval geen last van de kou te hebben. In haar verhaal op Instagram deelde ze een video waarin te zien was hoe ze in volle vaart van de indoor skipiste ging. Daarbij liet ze zien de bochtentechnieken goed onder de knie te hebben. Ook Beaudine, het jongere zusje van de topschaatsster, is een liefhebber van skiën.