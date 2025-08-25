Voor Irene Schouten draait het leven al een tijdje niet meer om medailles, maar om de kleine en persoonlijke momenten in het leven. Op Instagram liet ze haar volgers meegenieten van zo’n intiem moment, een beeld dat misschien nog wel meer indruk maakte dan al haar medailles.

Schouten vertrok eerder dit jaar na een conflict bij Team Albert Heijn-Zaanlander met coach Jillert Anema, maar dat betekende niet dat ze meteen afscheid wilde nemen van de sport. De drievoudig olympisch kampioene werkte achter de schermen zelfs aan plannen voor een eigen marathonploeg en had al een aantal schaatssters op het oog. Toch moest ze die ambities in de ijskast zetten toen privéproblemen de overhand kregen.

Een foto die meer zegt dan duizend woorden

Tijdens haar zwangerschap belandde Schouten in het ziekenhuis en na de geboorte van haar zoontje Dirk volgden nieuwe zorgen om zijn gezondheid. "Het ging gewoon niet meer, met de medische molen waar we in terechtkwamen", zei ze daar later zelf over. Het dwong haar keuzes te maken en de focus volledig te verleggen naar haar gezin.

Juist daarom kreeg de foto die ze deze week deelde op Instagram zo veel betekenis. Op het beeld is haar zoontje Dirk te zien in de armen van zijn oma. Voor Schouten is dat bijzonder, omdat haar moeder jaren geleden een hersenbloeding kreeg en hun band sindsdien veranderde. Dat Dirk nu door haar moeder wordt vastgehouden, maakt de foto voor de ex-schaatsster nog waardevoller.

i Zoontje Dirk in de armen van de moeder van Irene Schouten. ©Instagram

Nieuwe passie, maar schaatsen blijft lonken

Ondanks alle tegenslagen zit stilzitten er niet bij. Schouten vond een nieuwe passie in reformer pilates, een trainingsvorm waar ze na haar bevalling veel baat bij had. Samen met vriendin en zakenpartner Suus Bakker richtte ze de keten RFRMR op. "Ik ben er een beetje aan verslaafd", zei ze onlangs. Vanaf september gaat ze er ook zelf lesgeven in onder meer Enkhuizen en Volendam.

Toch sluit Schouten de schaatswereld niet volledig uit. Ze traint nog altijd wekelijks en houdt de deur op een kier. "Dit jaar ga ik het niet redden, maar ik heb het nog niet helemaal afgesloten." Voorlopig draait haar leven om de kleine momenten, waarvan de foto met haar moeder en zoontje Dirk misschien nog wel de mooiste medaille is.