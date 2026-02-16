Daar waar Jutta Leerdam, onder toeziend oog van haar verloofde Jake Paul, strijdt om de medailles in Milaan, zit haar zwager ook niet bepaald stil. De miljoeneninvestering van Logan Paul bleek ook goud waard

In 2021 zette Logan Paul een wereldrecord neer door een Pokémonkaart te kopen voor meer dan vijf miljoen dollar. De 30-jarige influencer heeft nu een nieuw record op zijn naam gezet, door de kaart te verkopen voor maar liefst 16.492 miljoen dollar. Omgerekend bijna veertien miljoen euro.

Pikachu

Het gaat om een uiterst zeldzame kaart van Pikachu, waarvan er maar 39 zijn gemaakt. De veiling liep al 42 dagen en Paul streamde het hele gebeuren. Naar verluidt zou Paul er, met het aftrekken van het geld dat naar de veiling gaat, meer dan acht miljoen dollar puur aan winst hebben gemaakt op de kaart. Een gouden investering dus.

"Dit is crazy", riep Paul nadat de veiling afgelopen was. Even later kwam er iemand van Guinness World Records om de broer van Jake te feliciteren met het record van de duurste 'trading card' verkoop ooit op een veiling.

Om de kaart heen zat een diamanten ketting van Paul, die hij droeg tijdens WrestleMania 38. De winnaar van de veiling krijgt deze ketting erbij en Paul heeft beloofd dat hij de kaart en ketting persoonlijk af komt leveren.

Goud en zilver

Terwijl Logan Paul dus flink aan het cashen is met zijn Pokémon kaart, is Jutta Leerdam een van de koninginnen van de Olympische Spelen. De 27-jarige Nederlandse pakte op fenomenale wijze goud op de 1000 meter en stond daags later met zilver op het podium na de 500 meter. Een geslaagde spelen dus voor de schaatsster, die na afloop nog niet kon vertellen wat de toekomst voor haar zal brengen.