Het zijn drukke weken voor de familie Paul. Vooral voor die van Logan, de zwager van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam. De broer van haar vriend Jake Paul stapte in het huwelijksbootje in het Italiaanse Como en zette vaart achter een nieuw project.

Afgelopen weekeinde gaven Logan Paul en Nina Agdal elkaar het jawoord op een elegante ceremonie bij het Comomeer. Ze zijn sinds 2022 samen en hebben een dochter Esmé, die ook op de bruiloft was. De dag verliep feestelijk met emotionele én chaotische momenten, waaronder Jake die de bruidstaart met zijn vuisten in puin sloeg.

Nieuw huis gekocht, andere te koop

Nu al het feestgedruis achter de rug is, is het tijd voor de familie Paul om het normale leven weer op te pakken. In zoverre dat in hun geval kan. De bekende WWE-worstelaar heeft zijn stulpje in Puerto Rico te koop gezet volgens TMZ. Hij wil er zo'n 14 miljoen dollar voor hebben, omgerekend zo'n 12 miljoen euro. Het landhuis beschikt over zes slaapkamers, zeven badkamers, een buitenkeuken, een zwembad - en een garage/oprit met voldoende ruimte voor een wagenpark vol luxe auto's.

Leerdam en Jake Paul hoeven niet bang te zijn dat ze hun familie kwijtraken op Puerto Rico. Het eerder genoemde medium meldt dat Logan Paul in een andere straat een nieuwe villa heeft gekocht. "We hebben gehoord dat hij het dubbele heeft betaald voor het nieuwe huis. En dat hij er al is ingetrokken en dolblij is met de plek", schrijven ze.

Lof voor Leerdam

Ook Leerdam viel op tijdens de bruiloft. "Leerdam ziet er verbluffend uit in een jurk die haar figuur accentueert en haar atletische lichaam laat zien", schreef The Sun bijvoorbeeld. "Schattige foto's."

En een TikTok-account noemde haar de 'prachtige blondine'. "Ze stal de spotlight van Nina Agdal en was de echte winnaar van de avond. Onverwachts waren alle ogen gericht op de verloofde van Jake Paul en Nederlandse schaats-superster: Jutta Leerdam."

Olympisch schaatsseizoen

Inmiddels is Leerdam terug in Nederland, maar niet alleen. Samen met haar verloofde bezocht ze SAIL Amsterdam. Tussendoor stond ze nog op het ijs. Voor Leerdam wordt het wellicht haar laatste seizoen, met als grote doel de Olympische Spelen. Daar wil ze goud halen op de 1000 meter. Daarna hoopt ze een gezin te stichten en te trouwen met Paul.