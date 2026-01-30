Dit bekerseizoen gaat Maxim Hartman op zoek naar dé ‘Mr. Beker’ van de Eurojackpot KNVB Beker. De presentator volgt het toernooi op de voet en bezoekt de grootste bekerhelden uit iedere speelronde. In aflevering 3 bezoekt Maxim het vissersdorp Volendam voor een bezoekje aan Robert Mühren. De cultheld van de plaatselijke FC schoot in blessuretijd de 1-2 binnen tegen Sparta en kroonde zich tot 'Mr. Beker' van de 3e speelronde.

Mis niets van de zoektocht naar dé 'Mr. Beker'

Blijf dit seizoen op de hoogte van de zoektocht naar dé 'Mr. Beker' van de Eurojackpot KNVB Beker. Alle content, video's en winacties worden gebundeld in het 'Mr. Beker'-dossier op Sportnieuws.nl.