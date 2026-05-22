Op hetzelfde moment dat er bij Manchester City een trainer weggaat, wordt er bij de buren juist een trainer verlengt. Manchester United gaat namelijk langer in zee met clubman Michael Carrick.

Carrick blijft langer coach van Manchester United. De 44-jarige Engelsman heeft een nieuw contract getekend bij de huidige nummer 3 van de Premier League dat hem tot 2028 aan de club verbindt.

'Nu is het tijd om samen weer vooruit te gaan'

Carrick keerde in januari terug naar United, waar hij de ontslagen trainer Rúben Amorim verving als interim. De oud-speler van United leidde de ploeg naar een Champions League-ticket voor komend seizoen. Als speler kwam hij 464 wedstrijden uit voor de club uit Manchester.

"De afgelopen vijf maanden heeft deze groep spelers laten zien dat ze kunnen voldoen aan de eisen op het gebied van veerkracht, saamhorigheid en vastberadenheid die we hier stellen", zegt Carrick op de clubwebsite. "Nu is het tijd om samen weer vooruit te gaan, met ambitie en een duidelijk doel voor ogen. Manchester United en onze fantastische supporters verdienen het om weer mee te strijden om de grootste prijzen."

Einde tijdperk Guardiola

De supporters van United zien op hetzelfde moment van de verlening van Carrick dat er bij de buren juist een succestrainer weggaat. Pep Guardiola gaat Manchester City namelijk na tien jaar verlaten. In die tijd won hij zesmaal de Premier League, drie keer de FA Cup en eenmaal de Champions League.

De Spanjaard verlaat de club echter zonder titel, die ging naar Arsenal dit jaar. Toch had Guardiola op de website van Manchester City niets anders dan lof voor 'zijn' club. "Niets is voor altijd. Als dat wel zo was geweest, dan was ik hier voor eeuwig gebleven. Eeuwig is het gevoel dat ik bij de mensen, de herinneringen en de liefde heb van Manchester City. Wij hebben keihard gewerkt en geleden, maar we hebben het altijd op onze manier gedaan. De spelers laten echt iets achter voor jullie, ook nu mijn periode tot een einde komt. Wees blij, ik hou van jullie allemaal", zo schreef hij.

