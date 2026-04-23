Terwijl Leicester City tien jaar geleden nog kampioen van Engeland werd. VInden ze zichzelf na de tweede degradatie op rij terug op het derde niveau. Ze zijn niet de enige club in Engeland die na gloriejaren keihard terugvallen. Hoe kan het dat glorie en wanhoop zo dicht bij elkaar liggen in de Engelse competitie? "Je mag hier simpelweg geen fouten maken", vertelt Chris Woerts in gesprek met deze website.

De Premier League is de competitie waar het meeste geld in om gaat ieder voetbalseizoen. Het zorgt voor een ongekend competitief speelveld, wat doorsijpelt naar de competities eronder. Een speler in de League One pakt nog altijd veel meer dan een gemiddelde speler uit de Eredivisie. Ter illustratie: Leicester City degradeerde uit het Championship, maar betaalde wel 50 miljoen aan salarissen dit seizoen.

Groot verval in Engeland

Met zoveel geld zou je verwachten dat een club als Leicester, dat in 2016 nog kampioen van Engeland werd, een slecht jaar moet kunnen doorstaan. Maar na de degradatie vorig jaar, degraderen ze dit jaar naar de League One. Chris Woerts, oud-directeur van Sunderland, legt uit wat er misgaat. "Als je het plat slaat, komt het door het grote aanbod aan clubs dat veel groter is dan in andere landen. Er zijn meerdere divisies en die zijn allemaal competitief", legt hij uit.

Woerts was directeur van Sunderland tussen 2008 en 2010 en zag destijds een kerngezonde Premier League-club die in het linkerrijtje meedeed. Toch kende ook Sunderland verval: vanaf 2016 degradeerde Sunderland tweemaal naar de League One, waar ze vier seizoenen bleven. Het was een van de donkerste periodes van de club.

Fikse concurrentie

Volgens Woerts zijn dit soort voorvallen niet zo verrassend. "In Nederland kan je een slecht jaar hebben, maar dan word je vierde. In Engeland ben je direct de aap gelogeerd en kom je in de problemen."

Woerts wijst naar Tottenham Hotspur. Een gigantische club, die nu strijdt tegen degradatie in de Premier League. "In Engeland is het simpel. De begroting bepaalt jouw plek op de ranglijst, maar het is aan de technische mensen hoe zij met dat geld omgaan. Voer je wanbeleid, dan gaat het mis. Tottenham is in potentie een ploeg voor de top-5, maar verkeert in degradatienood. In Engeland heb je het probleem dat alles zo dicht bij elkaar ligt."

Veerkracht

Want door het goede financiële vangnet dat de Premier League heeft vanwege tv-gelden, kan elke deelnemer in de competitie een bovengemiddeld team samenstellen. "Als je degradeert uit de Premier League, heb je het enorm lastig in het Championship. Dat zijn niet ineens koekenbakkers, het niveau is gewoon zo hoog. Als de sfeer binnen de club dan ook nog eens negatief is, dan kan je ook op het tweede niveau direct degraderen."

De enige remedie voor zulke clubs is om weer orde en rust te krijgen binnen de club. De laatste jaren komen steeds meer clubs in handen van verschillende voorzitters en worden clubs verkocht alsof het broodjes zijn. Dat zorgt voor de nodige onrust. Die onrust zorgt vaak voor wanbeleid, ondoordachte keuzes en daardoor slechte prestaties.

Woerts zag hetzelfde gebeuren met 'zijn' Sunderland. "Het was een schokkerige periode geweest na de eerste degradatie. Er kwamen veel eigenaren en er was geen stabiliteit. Daarna kwam er weer technisch beleid en orde in de zaak. Dat betaalde zich uit in twee succesvolle jaren waarmee ze weer in de Premier League staan, waar ze het nu ook geweldig doen. Dat is het dus ook, je kan na slechte jaren ook zomaar weer snel terug zijn."

Dat de grote clubs die ineens wegvallen vaak ook wel weer veerkrachtig blijven, heeft volgens Woerts te maken met de loyaliteit die heerst in Engeland. "De achterban blijft altijd, de club verkoopt alsnog tienduizenden seizoenskaarten en kunnen de immense stadions vullen. De sponsoren lopen ook niet zomaar weg, waardoor de club niet in één keer helemaal instort. Maar in het geval van Leicester moet je niet te lang in de League One blijven, want dan wordt het wel heel erg lastig", waarschuwt hij tot slot.