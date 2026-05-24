De Afrika Cup-finale tussen Senegal en Marokko was al een van de meest bewogen in de geschiedenis van het toernooi. Maar voor een groep Senegalese supporters was de ellende na het eindsignaal nog lang niet voorbij. Ze zaten maanden vast in Marokko, totdat de Marokkaanse koning persoonlijk ingreep.

De supporters hebben op humanitaire gronden gratie gekregen van de Marokkaanse koning, ter gelegenheid van het islamitische feest Eid al-Adha. Dat maakte het Marokkaanse koninklijk hof zondag bekend. De supporters zaten vast sinds de finale in januari, nadat ze met voorwerpen hadden gegooid en hadden geprobeerd het veld te bestormen. In februari werden achttien van hen veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie maanden tot een jaar wegens hooliganisme.

De Senegalese president Bassirou Diomaye Faye liet er geen gras over groeien en verwelkomde de juichende supporters persoonlijk bij aankomst op de luchthaven net buiten Dakar. "We zijn erg blij dat ze terug zijn op Senegalese bodem", zei hij.

Veelbesproken finale

De aanleiding voor alle commotie was de tumultueuze finale op 18 januari. Senegal won die wedstrijd op het veld met 1-0, maar de eindstrijd werd ontsierd door bizarre incidenten. Spelers van Senegal verlieten tijdelijk het veld uit protest tegen een toegekende strafschop voor Marokko, waarna de Afrikaanse voetbalbond CAF besloot de titel alsnog aan Marokko toe te kennen. Senegal diende beroep aan bij sporttribunaal CAS, waar de zaak nog altijd loopt.

Ook op het veld zelf ging het er ruig aan toe. Marokkaanse ballenjongens stalen de handdoeken van de Senegalese doelman, een incident waar aanvoerder Achraf Hakimi achteraf openlijk zijn schaamte over uitsprak. "Ik ben niet trots op het beeld dat we met die handdoeken hebben neergezet", zei de PSG-verdediger.

Aanhoudende onrust

De soap rond de Afrika Cup is daarmee nog lang niet voorbij. De CAF ligt zwaar onder vuur wegens beschuldigingen van corruptie en de Senegalese regering eist een internationaal onderzoek. Secretaris-generaal Veron Mossengo-Omba stapte al op na herhaalde oproepen om te vertrekken. Ondertussen weigert Senegal de beker vrijwillig af te staan en beschouwt het zichzelf nog altijd als de rechtmatige winnaar.

