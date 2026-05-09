Olympique Marseille heeft Pierre-Emerick Aubameyang buiten de selectie gelaten voor het competitieduel van zondag met Le Havre. Volgens de Franse sportkrant L’Équipe zou de 36-jarige aanvaller uit Gabon een brandblusser hebben leeggespoten op een lid van de technische staf van de club.

De stemming bij Olympique Marseille was al behoorlijk gespannen. Na een reeks teleurstellende resultaten, waardoor de club inmiddels is afgezakt naar de zevende plek in de Ligue 1 en Europees voetbal dreigt mis te lopen, besloot het bestuur in te grijpen.

Overnachten op het trainingscomplex

Na de pijnlijke 3-0 nederlaag van afgelopen zaterdag op bezoek bij FC Nantes moest de volledige selectie afgelopen week verplicht op het trainingscomplex blijven slapen. Dat is een maatregel die de club vaker inzet om de spelers weer op scherp te krijgen.

Sfeermaker

In de nacht van donderdag op vrijdag zou Aubameyang volgens de Franse sportkrant L’Équipe met een groep van zo’n tien ploeggenoten door de gangen van het complex zijn getrokken om 'de sfeer erin te brengen'.

In eerste instantie bleef het bij wat joligheid, maar in de vroege ochtenduren liep de situatie uit de hand toen de groep de kamer binnenging van een staflid dat moest toezien op de avondklok voor de spelers. Daar zou een brandblusser zijn leeggespoten over de medewerker en diens spullen. Aubameyang zou later zijn excuses hebben aangeboden en hebben verklaard dat hij de sfeer erin wilde houden tijdens een feestje met een soort 'zomerkamp'-gevoel.

Die excuses mochten echter niet baten. De staf en clubleiding waren dusdanig boos dat de Gabonese spits door hen uit de selectie is gezet. Hierdoor mag de ploeggenoot van oud-Feyenoorders Quiten Timber en Igor Paixão niet meedoen in het duel tegen Le Havre op zondagavond.

Slechte vorm

Marseille wist slechts één van zijn laatste zes competitieduels te winnen en loopt daardoor het risico Europees voetbal mis te lopen. De club staat momenteel op 53 punten in de Ligue 1, op één punt van het AS Monaco van Sébastien Pocognoli, dat voorlopig het laatste Europese ticket in handen heeft.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat Aubameyang in opspraak raakt. Eerder dit jaar werd hij tijdens de Afrika Cup door Gabon, samen met de rest van de selectie, geschorst na tegenvallende prestaties. Het land verloor alle groepswedstrijden.

Ook bij Arsenal kreeg de spits in 2021 al eens een disciplinaire straf. Volgens Britse media zou hij destijds niet zijn komen opdagen op een training.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover