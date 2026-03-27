Quinten Timber is niet bepaald door de voordeur vertrokken bij zijn oude club Feyenoord, maar de middenvelder koestert geen wrok meer. Sterker nog, de speler van Olympique Marseille denkt enkel nog aan de positieve herinneringen die hij in Rotterdam beleefde.

Timber speelt sinds januari voor Olympique Marseille en is daar een vaste waarde in de basiself. Inmiddels is het dus weer rustig rondom Timber, maar maandenlang domineerde hij de krantenkoppen. Dat kwam door de situatie waarop hij en Feyenoord uit elkaar gingen. Nu heeft Timber niets dan lof voor de Rotterdammers en is hij stiekem juist blij over hoe het is gelopen.

'Ik voel me niet weggejaagd'

"Bij mij overheerst gewoon het gevoel van dankbaarheid voor de tijd die ik bij Feyenoord met alles en iedereen heb mogen meemaken", vertelt Timber tegenover de Telegraaf over zijn gevoel rond de transfer afgelopen winter. Daarbij noemt de oud-aanvoerder van Feyenoord ook zijn ex-coach Van Persie. "Met mensen die ik daar heb leren kennen. Ook met Robin van Persie, de trainer. Nee, ik voel me niet weggejaagd."

Timber besloot vorig jaar zomer om zijn contract bij Feyenoord niet te verlengen en zo een transfervrij vertrek af te dwingen. Daar was de club absoluut niet blij mee. Zo werd zijn aanvoerdersband afgenomen en zette Van Persie hem in de winter een keer op de bank omdat de middenvelder 'niet hard genoeg gewerkt had op de trainingen'. Uiteindelijk leidde het tot een explosieve situatie waardoor Timber besloot te vertrekken naar Marseille.

'Het hoofdstuk Feyenoord was klaar'

Voor zijn vertrek naar Marseille vertelde Timber al dat deze situatie was uitgesproken met Van Persie en dat bevestigt de middenvelder nu weer. "Het was een samenloop van zaken. Er is veel gebeurd op het einde en daarover heb ik met Van Persie gesproken. Dat is klaar. Ik ben ook dankbaar voor onze gezamenlijke tijd. Uiteindelijk moeten we allebei door met ons leven in de voetbalwereld. Na leuke, mooie tijden met prijzen en zware momenten was het tijd om door te gaan. Het hoofdstuk Feyenoord was klaar."