Deze interlandperiode was voor het eerst dat Quinten Timber terugkeerde in Nederland sinds zijn vertrek van Feyenoord naar Olympique Marseille. Voor de Nederlandse pers vertelt hij na het duel met Ecuador over zijn ontwikkeling en zijn kansen op het WK. Hij is erg blij met zijn overstap naar Marseille, waar hij in een paar maanden al veel leerde. "Dat is sowieso God's plan."

Het werd ook voor Quinten Timber niet de wedstrijd die hij verwacht had. Na 11 minuten kwam Oranje met tien man te staan en dat tekende de wedstrijd. Timber kwam vanaf toen veel minder aan de bal, gaf nog wel een geweldige steekpass op Brian Brobbey, maar zijn stempel kon hij niet echt drukken. Geen fijn moment dus om zich nog een keer te laten zien aan de bondscoach voordat hij de selectie bekend moet maken.

Terugblik op de week met Oranje

Toch is Timber positief na de week met Oranje. "We hebben een resultaat gehaald, we hebben weer elke dag samen kunnen trainen en er is wat teambonding geweest. Dat is altijd goed, het is vlak voor het WK dat is ook wat je dan het liefst wil doen", klinkt het opgewekt. "Ik denk dat we een goed gevoel kunnen overhouden aan de afgelopen week."

Timber kende een goede trainingsweek en zag een hecht team gedurende de periode in Zeist. "We houden elkaar goed scherp en er wordt gewoon het beste gevraagd van eidereen. De balans is heel goed. Iedereen komt met enorm veel zin naar het Nederlands elftal toe, het is een eer maar ook gewoon een leuke groep."

God's plan

Voor hem was het de eerste keer dat hij zich bij Oranje meldde sinds zijn overstap van Feyenoord naar Marseille. Hij is daar naar eigen zeggen ook heel snel beter geworden. "Ik vind dat ze daar heel zakelijk zijn, in Nederland is het voetbal soms wat naïef. Daar moet er gewonnen worden", omschrijft hij. "Het is een heel hoog niveau en dat is leuk, daar word je vanzelf beter van." De stap van Feyenoord naar Marseille kwam precies op het juiste moment voor Timber. "Zo zie ik het wel, maar het is sowieso God's plan. Dus het moest zo lopen, daar ben ik dankbaar voor."

Met al die nieuwe indrukken op zak, heeft Timber goede hoop dat hij bij het WK zal zijn. "Ik wil mij altijd bewijzen, dat is ook zo bij Marseille en dat is nu ook zo. Het is niet dat ik de gedachte heb dat Koeman mij nog wil zien, of dat hij nog wil beslissen dat ik mee ga of niet. Ik ben ervan overtuigd dat hij me mee wil nemen en dat probeer ik elke training te laten zien. Dat weet hij ook van me, hij weet wat hij aan mij heeft. Ik heb er alle vertrouwen in dat ik erbij ben deze zomer", klinkt het zelfverzekert.

Gemis van het EK

Timber is extra gebrand erbij te zijn dit WK nadat hij in 2024 het EK aan zich voorbij moest laten gaan door een blessure. "Mijn focus nu si gewoon fit te blijven en belangrijk te zijn voor het team. Zowel voor Oranje als bij Marseille. Hoeveel zin ik erin heb? Ik denk dat we er allemaal zin in hebben. We gaan met een goed gevoel naar het WK en we hebben echt een doel samen. En met samen bedoel ik heel Nederland. Het is aan ons als team om het voortouw te nemen en hopelijk hebben we jullie dan achter ons in Amerika", besluit hij.