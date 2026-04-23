Frenkie de Jong beleefde woensdag een geweldige avond bij FC Barcelona, maar voor ploeggenoot Lamine Yamal kan het duel met Celta de Vigo weleens hele nare gevolgen hebben. Het Spaanse supertalent raakte namelijk op een merkwaardige manier geblesseerd en moet misschien wel vrezen voor het WK voetbal.

Barcelona won woensdagavond met 1-0 van Celta de Vigo en de Catalaanse topclub mag zich daardoor alvast gaan verheugen op een titelfeestje. Het gat met Real Madrid is met nog zes duels voor boeg liefst negen punten. Yamal bleek uiteindelijk de matchwinner door zijn benutte penalty op slag van rust, maar juist dat moment kan hem weleens duur komen te staan.

Opmerkelijke blessure

De nog altijd pas 18-jarige Yamal raakte opmerkelijk genoeg bij het nemen van de penalty geblesseerd aan zijn hamstring en ging dan ook direct na zijn doelpunt naar de grond. Hij werd even later uiteindelijk vervangen door Roony Bardghji. Barcelona trok zonder Yamal de zege dus over de streep.

Gezien het gat met Real Madrid in de competitie en het feit dat Barcelona in de Champions League al uitgeschakeld is, zal het voor zijn club waarschijnlijk weinig problemen opleveren als Yamal er een tijdje uitligt, maar voor hemzelf kan dat wel het geval zijn. Het duurt tenslotte niet heel lang meer voordat het WK voetbal begint.

Mogelijke race tegen de klok voor WK

Yamal was twee jaar geleden één van de grote sterren van het Spaanse elftal toen het in Duitsland Europees kampioen werd en dus is het land ook komende zomer één van de topfavorieten voor de wereldtitel. Spanje begint het WK op 15 juni met een duel tegen Kaapverdië en dat is dus al over ongeveer acht weken. Later speelt het in de groepsfase ook nog tegen Saoedi-Arabië en Uruguay.

Voor het wonderkind van Barcelona wordt het dus erg spannend wat er donderdag uit de medische testen gaat komen. Voor hamstringblessures staat vaak een hersteltijd van een aantal weken waardoor het weleens een race tegen de klok kan gaan worden voor Yamal. De verwachting is dat Barcelona donderdag bekendmaakt wat de voetballer precies mankeert.

Record Frenkie de Jong

Teamgenoot Frenkie de Jong beleefde juist een mooie avond. Hij viel in de slotfase in en bracht daarmee de teller op 293 wedstrijden in het shirt van FC Barcelona. De Jong is daarmee nu de Nederlander met de meeste duels voor de Spaanse topclub.