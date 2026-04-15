FC Barcelona kende een vervelende avond in de Champions League tegen Atlético Madrid. Met Frenkie de Jong als invaller werd er weliswaar gewonnen in Madrid (1-2), maar dat was niet genoeg om de eerdere nederlaag weg te poetsen. Eén Barça-speler kende al helemaal een rampzalige avond, want hij kwam gruwelijk in botsing met de keeper van Atlético. Dat leverde bijzonder nare beelden op.

In de 25e minuut van de returnwedstrijd tegen Atlético Madrid, in de kwartfinales van de Champions League, werd Fermin Lopez op pijnlijk wijze toegetakeld. Bij een poging op doel kwam hij hard in botsing met de noppen van Atlético-keeper Juan Mosso. Dat zorgde voor een hoop bloed en de nodige paniek aan de kant van Barcelona.

i Fermin Lopez bloedt na zijn botsing © Getty Images

De beelden zijn ronduit gruwelijk, maar gelukkig ontsnapte de speler aan een ernstige blessure en kon hij doorspelen. Op dat moment was Barcelona bezig aan een geweldige wedstrijd. Na de 0-2 nederlaag in het eigen Camp Nou moest er met twee goals verschil gewonnen worden.

Achterstand snel weggepoetst

Binnen een half uur was die achterstand weggepoetst. Lamine Yamal profiteerde al in e vierde minuut van geschutter in de defensie van Atlético en een kwartier later was het al 0-2 via Ferran Torres. Kort daarop kwam dus die enorme kans én de nare blessure voor Fermin Lopez.

Noppen van de keeper

Yamal gaf een prachtige pass met de buitenkant van zijn schoen en Fermin Lopez leek binnen te koppen. Hij kopte echter tegen doelman Musso aan, die onbedoeld zijn noppen in zijn gezicht plantte. Het bloed gutste vervolgens uit het gezicht van de speler van Barcelona. Wel kon hij uiteindelijk gewoon verder, met een ingepakt gezicht.

i Met een gehavend gezicht kon Fermin Lopez toch verder © Getty Images

Niet veel later viel echter de 1-2 binnen voor Atlético, dat daarmee weer op voorsprong kwam over twee duels. Omdat er nog een Barça-goal werd afgekeurd en ze in de slotfase nog rood kregen, werden de Catalanen wederom uitgeschakeld. De laatste Champions League dateert van 2015, toen Juventus in de finale met 3-1 werd verslagen.