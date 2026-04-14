De eerste halve finalisten van de Champions League zijn bekend. Liverpool verloor ook in eigen huis van Paris Saint-Germain en FC Barcelona kwam tegen Atlético Madrid wéér met tien man te staan.

Na een 2-0 nederlaag in Parijs moest de ploeg van trainer Arne Slot aan de bak op Anfield. Maar de openingsgoal liet lang op zich wachten. Na een half uur spelen was het even flink schrikken voor de thuisploeg. Aanvaller Hugo Ekitiké viel geblesseerd uit. Hij ging door zijn enkel en moest per brancard afgevoerd worden. Hij werd vervangen door Mohamed Salah.

Na ruim een uur wees de scheidsrechter naar de stip na een overtreding op Alexis Mac Allister. Na ingrijpen van de VAR werd de penalty echter teruggedraaid. Even later deelde PSG de genadeklap uit. Met nog zo'n twintig minuten speeltijd scoorde Ousmane Dembélé de 1-0. In de blessuretijd sloeg de Ballon d'Or-winnaar nog een keer toe: 2-0.

De uitschakeling in de Champions League betekent voor de ploeg van Slot dat er definitief geen prijs meer te winnen is. Liverpool is ook al uitgeschakeld in de FA Cup en staat op plek vijf in de Premier League.

Opstelling

Virgil van Dijk, Jeremie Frimpong en Ryan Gravenberch begonnen bij Liverpool in de basisopstelling. Slot koos opnieuw niet voor Salah voor de spitspositie. De Egyptenaar zat in Parijs ook al op de bank. Zowel Ekitike als de van een blessure teruggekeerde Alexander Isak stonden in de basis. Na het uitvallen van Ekitike kwam Salah alsnog in de ploeg. Cody Gakpo begon op de bank, maar kwam na rust in het veld. Ook zij konden dus geen doorbraak in de defensie van PSG forceren.

Atlético Madrid - FC Barcelona

Ook voor FC Barcelona zit het erop in de Champions League. De bezoekers verloren vorige week in eigen huis met 2-0 van Atlético Madrid, maar mochten door een razendsnelle voorsprong in Madrid toch hopen op een vervolg. In minuut 24 werd de voorsprong van Atlético zelfs ongedaan gemaakt door Ferran Torres: 2-0. De ploeg van Diego Simeone deed echter snel weer wat terug. Via Ademola Lookman werd het 2-1.

Daarna leek FC Barcelona weer op gelijke hoogte te komen over twee duels, maar het tweede doelpunt van Torres werd afgekeurd. Na tussenkomst van de VAR bleek er sprake van buitenspel. Tot overmaat van ramp kwam de ploeg, net als in de heenwedstrijd, met tien man te staan. Eric García moest met rood van het veld.

Frenkie de Jong

Bij Barcelona viel Frenkie de Jong in de laatste tien minuten in, maar hij kon de uitschakeling van zijn ploeg niet meer voorkomen. De Oranje-international liep eind februari op de training een hamstringblessure op en kwam daarna lange tijd niet meer in actie. Hij miste ook de eerste ontmoeting met Atlético in de kwartfinale van de Champions League.

Frustratie in heenduel FC Barcelona

Die wedstrijd zorgde voor veel frustratie bij trainer Hansi Flick. Hij was het niet eens met de rode kaart van Pau Cubarsí en het moment bij een doeltrap van Atlético-speler Marc Pubill, waar Barcelona recht had op een strafschop. Verdediger Pubill nam bij een doeltrap een pass van zijn keeper in de handen en dat was volgens Flick duidelijk hands.

"Ik snap niet waarom de VAR niet heeft ingegrepen. Wat is dan het nut van de VAR? Het had een strafschop moeten zijn, een tweede gele kaart en rood. Dat had er moeten gebeuren", aldus de trainer na afloop van de thuiswedstrijd. Barcelona kwam na de rode kaart voor Cubarsí met 1-0 achter door een vrije trap van Julián Álvarez. Alexander Sørloth maakte de 2-0. Die nederlaag kwam Barcelona dus duur te staan.