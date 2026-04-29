Real Zaragoza-doelman Esteban Andrada heeft zijn straf gekregen nadat hij een speler van Huesca vol in het gezicht sloeg in hun onderlinge wedstrijd in de Segunda Division. De klap ging de wereld over en de Argentijn krijgt maar liefst dertien (!) wedstrijden schorsing.

Andrada ging tijdens de vorige speelronde op het tweede niveau van Spanje compleet door het lint. De doelman van Real Zaragoza kreeg een rode kaart gepresenteerd in de slotfase van de degradatiekraker tegen Huesca. Laatstgenoemde ploeg won die wedstrijd met 1-0, maar het ging achteraf vooral over Andrada. De Argentijnse doelman kreeg rood door een duwtje en zocht degene aan wie hij het duwtje gaf op. Die Huesca-speler kreeg van Andrada een harde klap met zijn rechterhand, waarna hij naar het gras ging en de vlam in de pan sloeg.

Real Zaragoza

Na de wedstrijd gaf Andrada aan dat hij verschrikkelijk spijt had van zijn klap en dat hij helemaal stuk zat na het incident. Zaragoza gaf ook al aan dat er disciplinaire maatregelen zouden komen voor de Argentijnse keeper. Het competitiebestuur wacht dat echter niet af. Volgens internationale media als The Athletic en MARCA heeft Andrada een schorsing van maar liefst dertien wedstrijden gekregen voor de klap die hij aan de Huesca-speler Jorge Pulido uitdeelde.

De kans is groot dat Andrada pas volgend seizoen weer kan spelen op het derde niveau van het Spaanse voetbal. Zaragoza staat op dit moment voorlaatste in de Segunda Division met nog maar een paar wedstrijden te gaan. Als de club op deze positie blijft staan, dan wordt degradatie officieel voor de voormalig subtopper van het hoogste niveau in Spanje. Huesca staat samen met Mirandés op slechts een puntje meer in de competitie en dus is de degradatiestrijd nog niet gestreden.

Bryan van Hove

Begin december 2025 deed zich een soortgelijk incident in Nederland voor in de Keuken Kampioen Divisie. Toen kreeg Bryan van Hove van TOP Oss een schorsing van vier duels vanwege het uitdelen van een klap aan een speler van Almere City. Ook ging Van Hove met zijn club langs scholen in Oss om zijn excuses aan te bieden.