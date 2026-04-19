Buiten het Etihad Stadium in Manchester speelde zich zondag een opvallend tafereel af. Voorafgaand aan de titelkraker tussen Manchester City en Arsenal werden er flesjes water met een opvallend logo verkocht. Het betekent een directe sneer richting de bezoekers uit Londen.

Het begrip 'bottlers' wordt in Engeland gebruikt voor ploegen die op het beslissende moment de zenuwen niet aankunnen en een grote voorsprong weggeven. Arsenal is inmiddels berucht om precies dat. De afgelopen drie seizoenen eindigde de club als tweede, twee keer achter Manchester City, telkens na een veelbelovende start waarbij de titel binnen handbereik leek. Op het cruciale moment ging het steeds alsnog mis. Vorige week verloor Arsenal van Bournemouth, waardoor een kans werd gemist om de titelstrijd in een vroeg stadium te beslissen.

Titelstrijd barst los

Met nog zes wedstrijden te gaan staat Arsenal zes punten voor op City, dat wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Bij een overwinning vandaag komen de Citizens in de strijd om de minste verliespunten op gelijke hoogte met The Gunners. De druk op Arsenal is dan ook immens.

Binnen de lijnen was het ook meteen spektakel. City kwam op voorsprong via een knappe solo van Rayan Cherki, maar Arsenal trok binnen twee minuten gelijk door een bizarre blunder van City-doelman Donnarumma. De Italiaan was veel te traag met de bal aan de voet, waardoor Kai Havertz de bal kon afschieten in het lege doel. Na rust moet blijken wie de titelstrijd in handen neemt.

City zet Arsenal onder druk

City heeft ondertussen een indrukwekkende reeks neergezet. Na het verlies tegen Manchester United in januari bleven ze negen competitiewedstrijden ongeslagen en wonnen ze acht van hun laatste tien thuiswedstrijden. Voor Arsenal is het nu of nooit: een nederlaag zou de titelstrijd volledig openbreken.